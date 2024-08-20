На 7 лет осудили жителя ВКО за пропаганду терроризма
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В соцсетях и мессенджерах он активно призывал к участию в террористической деятельности
На основании материалов КНБ апелляционным судом ВКО вынесен приговор по обвинению одного из местных жителей в пропаганде терроризма, сообщает Kazpravda.kz
Следствие установило, что он посредством мессенджеров и социальных сетей призывал верующих к участию в террористической деятельности за рубежом.
«Решением суда ему определено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу», – пишут в распространенном пресс-релизе.
В комитете отметили, что с начала года за преступления террористического характера по оперативным материалам КНБ были осуждены к различным срокам наказания 38 граждан.