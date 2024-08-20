На 7 лет осудили жителя ВКО за пропаганду терроризма

В соцсетях и мессенджерах он активно призывал к участию в террористической деятельности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На основании материалов КНБ апелляционным судом ВКО вынесен приговор по обвинению одного из местных жителей в пропаганде терроризма, сообщает Kazpravda.kz

Следствие установило, что он посредством мессенджеров и социальных сетей призывал верующих к участию в террористической деятельности за рубежом.

«Решением суда ему определено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговор вступил в законную силу», – пишут в распространенном пресс-релизе.

В комитете отметили, что с начала года за преступления террористического характера по оперативным материалам КНБ были осуждены к различным срокам наказания 38 граждан.