Житель ЗКО осужден за неуплату алиментов

Ранее он привлекался к ответственности за неуплату алиментов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Житель ЗКО задолжал более 2 млн тенге на содержание детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

В суде вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)» доказана.

Так, с 2021 года у должника образовалась задолженность по уплате алиментов на ребенка в размере 2 787 838 тенге. Несмотря на ранее привлечение к административной ответственности, злостно не исполнял свои обязанности на протяжении нескольких лет.

«Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЗКО житель района Байтерек признан виновным и ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы», – отметили в прокуратуре.

Приговор вступил в законную силу.