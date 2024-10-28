Житель ЗКО осужден за неуплату алиментов

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Ранее он привлекался к ответственности за неуплату алиментов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Житель ЗКО задолжал более 2 млн тенге на содержание детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

В суде вина подсудимого в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)» доказана.

Так, с 2021 года у должника образовалась задолженность по уплате алиментов на ребенка в размере 2 787 838 тенге. Несмотря на ранее привлечение к административной ответственности, злостно не исполнял свои обязанности на протяжении нескольких лет.

«Приговором специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних ЗКО житель района Байтерек признан виновным и ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы», – отметили в прокуратуре. 

Приговор вступил в законную силу.

#приговор #долг #алименты

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