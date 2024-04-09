Жителей поселка Заречный в СКО эвакуируют за 2 дня

Паводки
110
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Такое поручение дал первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр совершил рабочий объезд дамб в поселке Заречный, по улице Ущева и селе Прибрежное, проверил готовность противопаводковых укреплений в районе Подгора, изучил готовность эвакопункта.

Он  распорядился начать эвакуацию 239 человек, проживающих в поселке Заречный. 

Аким Петропавловска Серик Мухамедиев доложил, что большая вода подойдет к селу через 3 дня. Он подчеркнул, что укрепленная дамба удержит только первый перелив воды. Однако, согласно прогнозам, подтопления пойдут со всех сторон на дачный массив и под угрозой находится 132 дома из 200. Первый вице-премьер поручил немедленно начать эвакуацию граждан. 

 «Людям нужно объяснить, что в сравнении с 2017 годом, подтопления этого года масштабнее, поскольку поселок находится в низине и инженерные сооружения могут не выдержать большой воды. На эвакуацию жителей есть 2 дня», — сказал он. 

Роман Скляр также поручил провести разъяснительную беседу с жителями, которые отказываются от эвакуации, и взять на контроль переселение семей из дачного массива во избежание несчастных случаев.

«Объясните гражданам всю серьезность грядущих паводков. Идет большая вода с Сергеевского водохранилища, поэтому территория будет сильно подтоплена. Укрепление дамбы завершили в ускоренном режиме, но она может защитить только в маловодные периоды. Поэтому людям, которые здесь проживают, нужно немедленно эвакуироваться. Никто не должен пострадать», — резюмировал Скляр.

Первый вице-премьер подчеркнул, что достигнут абсолютный максимум паводкового периода за всю историю Сергеевского водохранилища. Он уточнил, что все расчеты проведены, 12-14 апреля большая вода придет в город Петропавловск.

Роман Скляр распорядился минимизировать угрозы переливов, мобилизовать спецтехнику, обеспечить инертными материалами и рабочей силой для укрепления дамбы на стратегическом объекте насосной станции первого подъема ТОО «Кызылжар Су». 

«Что касается насосного первого подъема, это стратегически важный объект. Мы в кратчайшие сроки возвели дополнительную дамбу. Работа ее будет обеспечена. Установлен дополнительный дизель-генератор. Город должен быть обеспечен бесперебойным водоснабжением и водоотведением в любом случае. Все работы, которые нами намечены, будут продолжены. Вниз по течению реки в Кызылжарском районе мы начнем возводить новые дамбы. Задача – защитить населенные пункты. Будем работать по складывающейся обстановке, по уже намеченным планам», — заключил Скляр. 

По итогам рабочей поездки первый вице-премьер проверил готовность дорожной инфраструктуры к переливу воды и дал поручение директору областного филиала «КазАвтоЖол» А.Кабылдину организовать круглосуточное дежурство по объездной дороге для обеспечения безопасного перемещения гражданского транспорта. 

#паводки #СКО #эвакуация #Роман Скляр

Популярное

Все
Паводок в Костанайской области пошел на спад
«Портал» в другое измерение открылся в Петропавловске
Рыбаков, провалившихся в воду на весеннем льду, спас житель Усть-Каменогорска Александр Алексеев
Стартовала спортивно-патриотическая экспедиция Kazakh Everest Team
Принято решение о проведении спортивного турнира WBC Amateur TURKSOY
В области Жетысу открылась Академия информационно-коммуникационных технологий Huawei
«Надеюсь, жена жива»: переписку персонала BAU озвучили в суде над Бишимбаевым
Что такое суперкомпьютер и зачем он нужен?
Кто хочет работать, тот ищет возможности
Казахстанцы могут сами управлять пенсионным капиталом
В адрес этих ребят звучат только слова благодарности
Компания освоила технологию, позволяющую на месте производить балки для мостов и путепроводов
Наполняемость Сергеевского водохранилища составила 180%
На пересохшем дне Арала сажают саксаул
Ситуация стабилизируется, но опасность не миновала
В районе Алтай власть оперативно помогла снять угрозу подтопления жителям села на берегу Бухтармы
С беспрецедентным половодьем продолжают бороться в Казахстане и России
Обсуждены меры поддержки населения в паводковый период
Имя и дела его бессмертны
Театр «Астана Балет» готов показать себя алматинцам во всей красе
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Быть или не быть – вот их вопрос
В Казахстан вернулся старинный Коран на тюркском языке
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Вода не отступает. Люди – тоже
Волонтер живет в каждом из нас
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Более тысячи заявлений поступило в комиссии по оценке ущерба в Актюбинской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

Вице-премьер Байбазаров посетил пострадавшие районы и эваку…
Казахстанцам из зон ЧС автоматически будут продлены сроки и…
Фуры с гуманитарной помощью прибыли из Кыргызстана
В фонд «Қазақстан халқына» поступило 970 млн тенге пожертво…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]