Людей эвакуируют из-за природного пожара под Усть-Каменогорском

Около 50 человек эвакуируют из села Каменный карьер в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, где горят 60 га травы и кустарника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

В Глубоковском районе, селе Каменный карьер, спасатели, местные исполнительные органы, военные, полиция, Национальная гвардия и лесники борются с возгоранием сухой травы и кустарника на предварительной площади 60 га. В ликвидации задействовано около 500 человек и более 50 единиц техники.

Загорание здесь произошло 7 сентября около часа ночи.

Тушить пожар мешают погодные условия: температура +35 градусов, ветер с порывами до 15 м/с.

На данный момент принято решение об эвакуации людей из жилых домов в безопасное место, ориентировочно около 50 человек.