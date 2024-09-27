Жителей столичного ЖК эвакуировали из-за пожара

Загорелся кабель со второго по шестой этажи здания

Кадр из видео МЧС

В Астане жителей одного из жилых комплексов пришлось срочно эвакуировать из-за пожара, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

«В эти минуты огнеборцы Астаны тушат возгорание электрощитовой в одном из жилых комплексов по ул. Бухар жырау Есильского района», - говорится в сообщении министерства.

Горение произошло в электрощитовой в одном из жилых комплексов по улице Бухар жырау Есильского района - загорелся кабель со второго по шестой этажи здания.

Пожар локализован на предварительной площади 20 погонных метров.

Спасатели приступили к эвакуации жителей. Информация по пострадавшим не поступала.