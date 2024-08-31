Жители дачных массивов Уральска, пострадавшие от паводков, отмечают новоселье

Для пострадавших от паводка в Западно-Казахстанской области построено 775 домов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат ЗКО

В День Конституции 103 семьи дачных массивов из Уральска получили заветные ключи от нового жилья. Дома построены на средства, выделенные акционерами-основателями Eurasian Resources Group (ERG) - более 40 млрд тенге. Дома были построены в поселке Деркул г.Уральск.

В праздничном мероприятии принял участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев.

Для пострадавших от паводка в Западно-Казахстанской области построено 775 домов. Из них 375 возведены в Уральске, 400 – в районах области.