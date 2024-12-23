Жительница Астаны выплатит компенсацию за свою месть

Истец обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вреда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов столицы

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По ее словам, в августе она обнаружила на сайте OLX объявление от её имени об оказании услуг массажа с указанием её личного номера телефона и фотографии. Ей стали звонить пользователи сайта OLX.

Истец испытала чувство дискомфорта и негодования.

В суде ответчик пояснила, что между ней и истцом произошел конфликт, и она, используя свой телефон, решила разместить указанное объявление на сайте, чтобы отомстить истцу.

В ходе рассмотрения дела, по предложению судьи, стороны пришли к примирению и заключили соглашение об урегулировании спора в порядке медиации. Согласно условиям соглашения, ответчик обязалась выплатить истцу компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч тенге, разделив сумму на 5 месяцев, по 50 000 тенге ежемесячно. Изначально иск был заявлен на взыскание 1 млн тенге.

Производство по делу прекращено, истцу возвращена сумма госпошлины. Определение суда вступило в законную силу.