Жителя Актобе "похоронили" по ошибке

В городе Актобе 68-летнего пенсионера «похоронили» по ошибке. Во время закрытия больничного листа выяснилось, что, пока пожилой мужчина болел, врачи внесли его в списки мертвых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

С этого момента начались проблемы. Актюбинцу заблокировали все счета, сейчас он не может получить никаких выплат. И вот теперь ему приходится доказывать, что на самом деле он живее всех живых.

5 октября горожанин открыл больничный. 10-го уже собирался выходить на работу. Но неожиданно выяснилось, что, пока пенсионер болел, медработники его «похоронили». Узнал он об этом случайно, когда позвонили из поликлиники. Даже не сразу понял, что ему пытаются объяснить.

«Меня вызвала участковый врач, мой лечащий, чтобы пришел в поликлинику. Прибежал в поликлинику, она сказала: «Ты умер». Я говорю: «Как умер? Вот же живой, перед тобой стою». – «Жок, ты умер, – говорит. – Мне компьютер показывает. Там выходит полоса красная и «умер», – рассказал пенсионер.

То, что это не шутки, а новая реальность, Ромахан понял после того, как ему заблокировали все счета. Оказывается, во всех базах данных он уже числится мертвым. Соответственно, документы пенсионера утратили силу, ведь официально такого человека не существует.

Сегодня дочь актюбинца лично пошла к главврачу поликлиники, где ошиблись со статусом пациента. В кабинет пригласили и ту самую статистку, которая поторопилась отправить человека на тот свет. Правда, построить диалог стороны не смогли.

Теперь краснеть за халатность подчиненного приходится руководителю поликлиники. Главврач заверил: все затраты на восстановление документов, а также прочие материальные расходы, связанные с инцидентом, медработники возьмут на себя.

«Врачом-статистом была совершена техническая ошибка, то есть последняя цифра ИИН была заменена на другую цифру. Мы принесли ағайга свои извинения. И все какие-то накладки по восстановлению документов, если они утратили силу, и какие-то пошлины мы полностью обязуемся оплатить», – заверяет главный врач поликлиники №4 Актобе Мереке Нуртазин.

После скандала врачу-статисту, допустившему нелепую ошибку, сделали выговор. Оказывается, это молодой специалист. Работать она устроилась лишь год назад. Впредь женщина обещает быть более внимательной. Повторная оплошность будет стоить ей работы.