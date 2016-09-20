Жителя Костанайской области осудили за ложный донос на полицейских
За ложный донос на сотрудников полиции житель Костанайской области получил год ограничения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
"27-летний житель Сарыкольского района Костанайской области с целью избежания административной ответственности совершил ложный донос на сотрудников полиции по статье 362 части 1 УК РК (превышение власти или должностных полномочий)", – говорится в сообщении.
В информации отмечается, что в марте 2016 года сотрудниками местного РОВД на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 612 части 2 КоАП РК (управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления).
"Чтобы вернуть назад изъятую машину, он умышленно подал письменное заявление в дежурную часть Сарыкольского РОВД в отношении неустановленных сотрудников полиции. В нем мужчина указал заведомо ложные сведения о совершенном в отношении него уголовном преступлении по факту превышения власти. В результате проверки оказалось, что указанные сведения не соответствуют действительности", – уточняется в пресс-релизе.
Районный суд признал данного гражданина виновным по статье 419 части 2 УК РК в заведомо ложном доносе о совершении преступления, назначив ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.