Жителя Петропавловска лишили свободы за ложное сообщение о минировании дома

Петропавловский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который «заминировал» жилой дом во время режима чрезвычайного положения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Напомним, в январе все спецслужбы города были подняты по тревоге. Мужчина зашел в аптеку по улице Пушкина и сообщил фармацевту о якобы заложенном в доме взрывном устройстве. Нетрезвого «террориста» установили по горячим следам. Накануне, 3 мая, ему вынесли приговор.

"За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП (15,3 млн тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до 5 лет, либо лишения свободы на тот же срок. Смягчающих обстоятельств суд не установил. Признал обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность и наказание, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и в условиях чрезвычайного положения", - прокомментировали в пресс-службе суда.

"Шутника" приговорили к лишению свободы сроком на один год с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Также с подсудимого взыскали материальный ущерб, который понесли службы, реагируя на ложный вызов.