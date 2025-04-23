Сегодня в Казахстане впервые отмечается Национальный день книги
В 2024 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу членов Национального курултая об учреждении Национального дня книги, подчеркнув, что любовь к чтению – одно из важнейших качеств, способствующих развитию общества. Этот праздник играет важную роль в формировании читающей нации: развитие любви к чтению среди молодежи – это вклад в будущее Казахстана, где знания, культура и духовность становятся приоритетами на государственном уровне.
Национальный день книги – яркое свидетельство возрастающего значения искусства в современном мире. Гений человечества, воплотившийся в классических произведениях мировой литературы, открывает молодым читателям сокровенные тайны бытия, направляет их, не дает сбиться с верной дороги. Подобно маякам, что вызволяют корабли из пелены тумана, книги влекут нас незатухающим светом истины и помогают преодолеть опасные рифы заблуждений.
История книг – это извилистый путь человеческого разума к бессмертию, это вдохновенный сказ о борьбе за утверждение высоких идеалов свободы и гуманизма, это летопись эпохальных открытий и биография нашей планеты. Печатное слово распахивает перед нами двери в неповторимый мир искусства, рожденный смелостью творческой мысли и страстным порывом чувств. Мы входим в поистине беспредельную сокровищницу мудрости и не можем сдержать восхищения ее богатствами. Познавательное и эстетическое в лучших произведениях литературы всегда выступают единым целым, определяя их духовное значение. Недаром великий Абай говорил: «Красота знаний – в книге».
Размышления о судьбах книг, их роли в жизни общества мы находим в творческом наследии выдающихся мастеров культуры всего мира. К примеру, близкий друг Сократа древнегреческий философ Аристипп считал, что «истинно ученые бывают не те, которые читают многое, но те, которые читают полезное». Широко известен афоризм одного из крупнейших деятелей Просвещения, писателя и драматурга, ученого-энциклопедиста Дени Дидро: «Люди перестают мыслить, когда перестают читать». Представители старшего поколения хорошо помнят знаменитый призыв Максима Горького, в свое время растиражированный на множестве плакатов: «Любите книгу – источник знания».
В культурной жизни нашей страны книга издревле занимает особое место. Страстные поборники просвещения – Шокан Уалиханов, Ыбырай Алтынсарин и Абай Кунанбаев – были активными популяризаторами культуры чтения среди казахского народа.
Одним из первых Шокан Уалиханов обратил внимание на важность тщательного отбора литературы и предостерег своих соотечественников от того, что называется ныне «читательской всеядностью». Выдающийся ученый писал: «Никто из благомыслящих людей не станет оспаривать, что чтение утопических книг, затемняющих здравый смысл фактическим сумбуром, не может быть полезно». Своими взглядами на культуру чтения Уалиханов был весьма близок виднейшим французским философам Вольтеру и Гельвецию, боровшимся за нравственное содержание литературы, за избирательность в отборе книг. Известно, в частности, характерное для Вольтера остроумное замечание: «Из произведений писателя следует печатать только то, что достойно чтения. Это мудрое правило повело бы к тому, что было бы меньше книг, а больше вкуса у читателей».
Книге посвящены многие публицистические произведения видных отечественных писателей – Мухтара Ауэзова, Ивана Шухова, Ильяса Есенберлина, Ануара Алимжанова, Дмитрия Снегина, Калаубека Турсункулова. Для них вопросы книжного дела являлись столь же значимой частью литературного процесса, как, собственно, и создание художественных произведений. Известный литературовед Шериаздан Елеукенов справедливо считал, что «выпуск полноценной в идейном и художественном смысле литературы» возможен только в том случае, когда работа над появлением новой книги становится общим делом писателей, художников и сотрудников издательств.
Беспокойная мысль и чувство высокой ответственности за свое время, по мнению Мухтара Ауэзова, всегда отличали лучшие произведения мировой литературы. Их создателей великий писатель называл мастерами человековедения. Остро чувствуя тревоги планеты, улавливая малейшие колебания в жизни общества, исследуя и познавая духовный мир своих современников, они оставили нам в наследство книги, чья внутренняя сила по прошествии многих лет не только не иссякает, но и увеличивается. Открывая эти книги, мы переживаем мгновения радостных встреч с любимыми героями, которые наполняют наши сердца энергией страсти и мужеством, а умы – искомой мудростью столетий.
Известный писатель Петр Павленко в одной из своих статей заметил: «Книга делает человека хозяином Вселенной». Отчего же столь велико ее значение? Быть может, разгадка в том, что книга – это и есть спресованная Вселенная, а тот непередаваемый восторг, который мы испытываем при одном взгляде на красочный корешок, на самом деле – чувство сопричастности к ее судьбе? Посредством книжных строк Вселенная вверяет нам тайны вечности, и каждый читатель, доставая с полки томик любимого автора, должен всегда помнить о лежащей на его плечах ответственности. Ответственности хранителя вечности.
Сегодня, в Национальный день книги, мы с благодарностью вспоминаем тех, кто оставил нам в наследство свое бессмертное слово. Особенности культурной парадигмы нашего времени отсылают нас к раздумьям выдающегося ученого-филолога Дмитрия Лихачева о будущем печатных изданий: «Перестанет ли существовать книга? Не заменится ли она приборами, демонстрирующими или читающими текст? Книгу можно погладить, любить, возвратиться к прочитанному. Я люблю читать Пушкина, Лермонтова, Гоголя – в тех самых однотомниках, которые мне были подарены родителями в детстве, хоть текст в них неточный. Стихотворения Блока в тех самых сборниках, которые издавались при его жизни, особые. Аппарат (прибор) может быть чрезвычайно удобным, но все же книга – живая».
В том, что слухи о смерти печатной книги, прямо как по Марку Твену, сильно преувеличены, сегодня может убедиться каждый из нас. Одно из весомых доказательств тому – открывающаяся в столице VIII Международная книжная выставка-ярмарка Astana Eurasian Book Fair 2025. Вопреки всем пессимистичным прогнозам книга жива, а значит, не прерывается духовная связь поколений и продолжается наше долгое, порой изматывающее, но все-таки прекрасное путешествие по Вселенной. И на этом пути, как точно отметила в одном из стихотворений поэтесса Акуштап Бактыгереева, «лишь надежда уводит вперед нас открыто,⁄кто упорен, сомненье того не собьет,⁄даже если споткнется о глыбу гранита,⁄все равно устремится с улыбкой вперед».