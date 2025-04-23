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В 2024 году Глава государства Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу членов Национального курултая об учреждении Национального дня книги, подчеркнув, что любовь к чтению – одно из важнейших качеств, способствующих развитию общества. Этот праздник играет важную роль в формировании читающей нации: развитие любви к чтению среди молодежи – это вклад в будущее Казахстана, где знания, культура и духовность становятся приоритетами на государственном уровне.

Национальный день книги – яркое свидетельство возрастаю­щего значения искусства в современном мире. Гений человечества, воплотившийся в классических произведениях мировой литературы, открывает молодым читателям сокровенные тайны бытия, направляет их, не дает сбиться с верной дороги. Подобно маякам, что вызволяют корабли из пелены тумана, книги влекут нас незатухающим светом истины и помогают преодолеть опасные рифы заблуждений.

История книг – это извилис­тый путь человеческого разума к бессмертию, это вдохновенный сказ о борьбе за утверждение высоких идеалов свободы и гуманизма, это летопись эпохальных открытий и биография нашей планеты. Печатное слово распахивает перед нами двери в неповторимый мир искусства, рож­денный смелостью творческой мысли и страстным порывом чувств. Мы входим в поистине беспредельную сокровищницу мудрости и не можем сдержать восхищения ее богатствами. Познавательное и эстетическое в лучших произведениях литературы всегда выступают единым целым, определяя их духовное значение. Недаром великий Абай говорил: «Красота знаний – в книге».

Размышления о судьбах книг, их роли в жизни общества мы находим в творческом наследии выдающихся мастеров культуры всего мира. К примеру, близкий друг Сократа древнегреческий философ Аристипп считал, что «истинно ученые бывают не те, которые читают многое, но те, которые читают полезное». Широко известен афоризм одного из крупнейших деятелей Просвещения, писателя и драматурга, ученого-энциклопедиста Дени Дидро: «Люди перестают мыслить, когда перестают читать». Представители старшего поколения хорошо помнят знаменитый призыв Максима Горького, в свое время растиражированный на множестве плакатов: «Любите книгу – источник знания».

В культурной жизни нашей страны книга издревле занимает особое место. Страстные поборники просвещения – Шокан Уалиханов, Ыбырай Алтынсарин и Абай Кунанбаев – были активными популяризаторами культуры чтения среди казахского народа.

Одним из первых Шокан Уалиханов обратил внимание на важность тщательного отбора литературы и предостерег своих соотечественников от того, что называется ныне «читательской всеядностью». Выдающийся ученый писал: «Никто из благо­мыслящих людей не станет оспаривать, что чтение утопических книг, затемняющих здравый смысл фактичес­ким сумбуром, не может быть полезно». Своими взглядами на культуру чтения Уалиханов был весьма близок виднейшим французским философам Вольтеру и Гельвецию, боровшимся за нравственное содержание литературы, за избирательность в отборе книг. Известно, в частности, характерное для Вольтера остроумное замечание: «Из произведений писателя следует печатать только то, что достойно чтения. Это мудрое правило повело бы к тому, что было бы меньше книг, а больше вкуса у читателей».

Книге посвящены многие публицистические произведения видных отечественных писателей – Мухтара Ауэзова, Ивана Шухова, Ильяса Есенберлина, Ануара Алимжанова, Дмитрия Снегина, Калаубека Турсункулова. Для них вопросы книжного дела являлись столь же значимой частью литературного процесса, как, собственно, и создание художественных произведений. Известный литературовед Шериаздан Елеукенов справедливо считал, что «выпуск полноценной в идейном и художест­венном смысле литературы» возможен только в том случае, когда работа над появлением новой книги становится общим делом писателей, художников и сотрудников издательств.

Беспокойная мысль и чувство высокой ответственности за свое время, по мнению Мухтара Ауэзова, всегда отличали лучшие произведения мировой литературы. Их создателей великий писатель называл мастерами человековедения. Остро чувствуя тревоги планеты, улавливая малейшие колебания в жизни общества, исследуя и познавая духовный мир своих современников, они оставили нам в наследство книги, чья внутренняя сила по прошествии многих лет не только не иссякает, но и увеличивается. Открывая эти книги, мы переживаем мгновения радостных встреч с любимыми героями, которые наполняют наши сердца энергией страсти и мужеством, а умы – искомой мудростью столетий.

Известный писатель Петр Павленко в одной из своих статей заметил: «Книга делает человека хозяином Вселенной». Отчего же столь велико ее значение? Быть может, разгадка в том, что книга – это и есть спресованная Вселенная, а тот непередаваемый восторг, который мы испытываем при одном взгляде на красочный корешок, на самом деле – чувство сопричастности к ее судьбе? Посредством книжных строк Вселенная вверяет нам тайны вечности, и каждый читатель, доставая с полки томик любимого автора, должен всегда помнить о лежащей на его плечах ответственности. Ответственности хранителя вечности.

Сегодня, в Национальный день книги, мы с благодарностью вспоминаем тех, кто оставил нам в наследство свое бессмертное слово. Особенности культурной парадигмы нашего времени отсылают нас к раздумьям выдающегося ученого-филолога Дмитрия Лихачева о будущем печатных изданий: «Перестанет ли существовать книга? Не заменится ли она приборами, демонстрирующими или читающими текст? Книгу можно погладить, любить, возвратиться к прочитанному. Я люблю читать Пушкина, Лермонтова, Гоголя – в тех самых однотомниках, которые мне были подарены родителями в детстве, хоть текст в них неточный. Стихотворения Блока в тех самых сборниках, которые издавались при его жизни, особые. Аппарат (прибор) может быть чрезвычайно удобным, но все же книга – живая».

В том, что слухи о смерти печатной книги, прямо как по Марку Твену, сильно преувеличены, сегодня может убедиться каждый из нас. Одно из весомых доказательств тому – открывающаяся в столице VIII Международная книжная выставка-ярмарка Astana Eurasian Book Fair 2025. Вопреки всем пессимистичным прогнозам книга жива, а значит, не прерывается духовная связь поколений и продолжается наше долгое, порой изматывающее, но все-таки прекрасное путешествие по Вселенной. И на этом пути, как точно отметила в одном из стихотворений поэтесса Акуштап Бактыгереева, «лишь надежда уводит вперед нас открыто,⁄кто упорен, сомненье того не собьет,⁄даже если споткнется о глыбу гранита,⁄все равно устремится с улыбкой вперед».