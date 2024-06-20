Живодер заживо сжег собаку в Атырауской области
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В соцсетях появилось видео с поджогом животного
Трагедия произошла в селе Мукыр Кызылкогинского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «Криминальный Казахстан»
В ДП Атырауской области прокомментировали инцидент.
«19 июня около 23:30 возле села Мукыр Кызылкогинского района был выявлен и задержан подозреваемый 2003 г. р. в жестоком убийстве животного. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Подозреваемый арестован и водворен в ИВС», – детализировали в правоохранительных органах.
В комментариях к видео пользователи соцсетей просят призвать виновного к ответственности.