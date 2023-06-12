Живой и ясный

По традиции в начале июня в память об Александ­ре Сергее­виче Пушкине областная библиотека, которая носит его имя, организовала книжную выставку. В этом году ее лейтмотивом стало 190-летие пребывания поэта в Казахстане.

Как напомнили специалисты, в 1833 году литератор занимался поиском и изучением исторических материалов о крестьянской войне, вошедшей в историю как Пугачевский бунт. Александр Сергее­вич собрал много архивных документов, дотошно рылся в «хронологической пыли». А вот за «изюминками» – живыми фактами и эмоциями – он отправился на восток, в степь, где еще сохранились отзвуки трагических событий. Экспозиции «Созвучие великих: Абай и Пушкин» и «Коллекция Пушкинианы» как раз и посвящены дням, проведенным Пушкиным в Уральске.

Кроме того, библиотека отметила Пушкинские дни поэтичес­ким микрофоном, где замечательные произведения звучали на русском, казахском, английском, немецком, французском, турецком, китайском языках. Каждый мог продекламировать не только классические строки, но и свои стихи, посвященные Александ­ру Сергеевичу. Как заключили специалисты, творчество Пушкина, живое и ясное, давно признано мировым достоянием. Его произведения ценил Абай, вдохновлялся ими. И каждый год у поэта появляются новые читатели.

Книжную экспозицию, к слову, можно посмот­реть на сайте библиотеки http:⁄⁄pushkinlibrary.kz.