Живой и ясный Свежий выпуск 12 июня 2023 г. 6:30 79 Галина Вологодская В Усть-Каменогорске Пушкинские дни отметили интересной книжной выставкой. фото автора По традиции в начале июня в память об Александре Сергеевиче Пушкине областная библиотека, которая носит его имя, организовала книжную выставку. В этом году ее лейтмотивом стало 190-летие пребывания поэта в Казахстане. Как напомнили специалисты, в 1833 году литератор занимался поиском и изучением исторических материалов о крестьянской войне, вошедшей в историю как Пугачевский бунт. Александр Сергеевич собрал много архивных документов, дотошно рылся в «хронологической пыли». А вот за «изюминками» – живыми фактами и эмоциями – он отправился на восток, в степь, где еще сохранились отзвуки трагических событий. Экспозиции «Созвучие великих: Абай и Пушкин» и «Коллекция Пушкинианы» как раз и посвящены дням, проведенным Пушкиным в Уральске. Кроме того, библиотека отметила Пушкинские дни поэтическим микрофоном, где замечательные произведения звучали на русском, казахском, английском, немецком, французском, турецком, китайском языках. Каждый мог продекламировать не только классические строки, но и свои стихи, посвященные Александру Сергеевичу. Как заключили специалисты, творчество Пушкина, живое и ясное, давно признано мировым достоянием. Его произведения ценил Абай, вдохновлялся ими. И каждый год у поэта появляются новые читатели. Книжную экспозицию, к слову, можно посмотреть на сайте библиотеки http:⁄⁄pushkinlibrary.kz. #Усть-Каменогорск #выставка #память #библиотека #книги #А.С. Пушкин