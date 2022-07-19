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Жизнь без гражданства
Анастасия Катранова

Почти 9 тысяч лиц без гражданства выявили в Казахстане в рамках специально проведенной кампании.

К 2024 году в Казахстане намерены искоренить безгражданство. Еще семь лет назад была запущена кампания I Belong (#Я принадлежу). С тех пор в нашей стране удалось достичь значительного прогресса в вопросах профилактики и предотвращения апатридства. В 2019-м внесены изменения в Кодекс «О браке и семье», регламентировавшие процедуры регистрации рожденных в медицинских организациях детей независимо от правового статуса их родителей.

– По данным Министерства юстиции нашей страны, с конца 2019 года 1 500 детей были зарегистрированы без документов, удостоверяющих личность их мам, – сказала на брифинге в МВД глава национального офиса УВКБ ООН в Казахстане Ирина Билялова. – Принятые в 2020 году в Закон «О миграции населения» поправки обеспечили введение национальных процедур по определению безгражданства.

По словам заместителя директора Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Дениса Дживаги, кампания по выявлению, регистрации и документированию лиц без гражданства в Казахстане показала хорошее взаимодействие между государственными органами, международными и неправительственными организациями.

– Планировалось, что кампания будет проводиться в течение года, но потом ее продлили до мая ­2022-го, – добавил он. – Было выявлено почти 9 тысяч людей без гражданства. 4 800 человек подтвердили принадлежность к гражданству, а 2 700 получили помощь в оформлении документов.

Спикеры заявили, что, несмотря на завершение кампании, работа в данном направлении будет продолжена.

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