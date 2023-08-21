Жизнь в приграничье: консолидироваться, а не уезжать

О том, как сегодня живут в казахстанском приграничье и почему важно развивать села и города у границ, мы поговорили с политологом Эдуардом Полетаевым.

– Эдуард Эдуардович, в чем заключается особенность приграничных районов в Казахстане?

– Для политологии, социологии и демографии приграничные взаимоотношения Казахстана представляют серьезный интерес уже хотя бы потому, что новые приграничные регионы, в принципе, появились совсем недавно – чуть более 30 лет назад, после распада Советского Союза. В результате появления «нового приграничья» был запущен механизм сложных противоречивых процессов экономического, политического, социально-культурного характера. Не обращать на это внимание нельзя.

Проблема в том, что исторически развитие Казахстана (как в составе Российской империи, так и в рамках СССР) сопровож­далось, в отличие от многих других республик и территорий, очень сильными изменениями в административно-территориальном устройстве. Например, в течение 70 лет город Верный, нынешний Алматы, фактически контролировал половину нынешнего Кыргызстана, тогда еще Семиреченскую область, Бишкек и всю Иссыккульскую область, Пржевальск (ныне город Каракол).

Столица у нас немало «кочевала»: когда-то располагалась в Оренбурге, потом – в Кызылорде, Алматы, Астане. Даже области в Казахстане появились только в 1930-х годах. Вначале в Казахской АССР были только округа, потом все изменилось, стали появляться края, которые были отменены в 1960-х годах в связи с хрущевскими реформами.

После обретения независимос­ти в Казахстане состоялся не только перенос столицы. Происходил процесс передачи ряда райо­нов из одной области в другие, осуществлялся перенос областных центров. Эти процессы говорят о том, что появлялись новые вызовы для страны: наблюдались очень сильные различия между областями по потенциалу развития, особенно это проявилось в начале 1990-х годов. Власти в то время пытались как-то нейтрализовать негативные эффекты.

Советский период был отмечен для всего казахстанского приграничья в первую очередь интенсивной социально-экономической модернизацией. При этом кооперационные цепочки выстраивались в рамках единого государства. Допустим, в Костанайской области идет добыча сырья, потом она идет на переработку в Челябинскую область. Таких примеров взаимодействия очень много.

Тогда не учитывались внут­ренние границы, которые после стали государственными. А государственные границы породили асинхронность процессов. Различия, которые существовали между соседними территориями, подверглись трансформации и углубились. Соответственно, это все привело к барьерной функции границ. Снизилась интенсивность приграничных контактов.

В какое-то время эта ситуация улучшилась, статистика говорила о росте трансграничного и межрегионального взаимодействия. С 2003 года Форум межрегионального сотрудничества проводится с участием глав двух государств – России и Казахстана.

Сначала он назывался Форумом приграничного сотрудничества, потом же и другие регионы подключились к взаимодействию. Это, так скажем, довольно эффективный политический инструмент, который помогал сотрудничеству двух стран. На форуме заключались контракты, встречались бизнесмены, да и для простого человека они оказывались выгодны, потому как в том городе, куда приезжали президенты, строились и ремонтировались дороги, появлялись важные общественные здания – это все влияло на повседневную жизнь людей.

Казахстан – второе по территории государство постсоветского пространства, соответственно, его приграничная территория огромна. Так, протяженность границы с Российской Федерацией составляет более 7 500 километров – это самая длинная непрерывная сухопутная граница в мире.

Впервые сразу семь субъектов Казахстана оказались в положении приграничья, они обрели дополнительные границы со статусом государственных. А с созданием области Абай таких у нас уже 8 субъектов, и это только относительно российско-казахстанского приграничья. По сути дела, у нас внутренних областей, которые не имеют внешних границ, совсем немного – Акмолинская, Карагандинская, Улытау.

У нас территориальные особенности, экономическое развитие связаны с тем, что значительная часть городов находится как раз таки в приграничье, а центр Казахстана, за исключением Карагандинской агломерации и Жезказгана с Сатпаевым, достаточно безлюдные и малоразвитые в экономическом отношении территории. Несколько изменил ситуацию перенос столицы в Астану, но в целом большая часть населения страны живет в приграничье, как южном, так и северном.

– На Национальном курултае в Туркестане Президент поднял вопрос развития приграничных районов. Как Вы оцениваете его решение о восстановлении трех районов – Катон-Карагайского, Маркакольского и Маканчинского? Почему именно они?

– На востоке Казахстана появляется больше возможностей для развития туризма, но историчес­ки там не сильно развивалась экономика и не увеличивалось население. Это было связано с очень важными геополитическими реа­лиями – сложностями во взаи­моотношениях между Китаем и Советским Союзом.

Значительная часть прежнего приграничья не поощрялась для развития, там в основном жили и работали военные. Тот же Алаколь не развивался как туристическая зона именно по причине его близкого соседства с Китаем. Так же можно говорить о ряде районов Восточно-Казахстанской области, которые как раз поручил восстановить на Национальном курултае Президент Касым-Жомарт Токаев.

За долгое время эти территории стали каким-то «медвежьим углом», в том числе в коммуникационном и транспортном отношении – туда не на каждом автомобиле доберешься, не говоря уже об отсутствии поездов и малом количестве авиарейсов.

Сейчас, когда Казахстан решил все пограничные вопросы и имеет дружественные отношения со всеми государствами-соседями, восточные регионы обладают серьезным потенциалом для развития. Туда будут вкладываться деньги, привлекаться инвесторы. Там есть возможности для развития туризма, сельского хозяйства, торговли... Плюс имеется внушительный транзитный потенциал.

– Почему люди уезжают из приграничных сел и районов? Можно ли сказать, что упразднение ряда районов в 1997 году сыграло свою роль в миграции из приграничья?

– В 90-х годах ситуация приграничных регионах была не самая благополучная. Для оптимизации административно-территориального устройства страны тогда был принят указ, который подразумевал пять областей убрать, часть из них Президент Касым-Жомарт Токаев восстановил.

В те времена население Казахстана резко сократилось. В 90-е годы два миллиона человек уехали. Стимулов к повышению рождаемости не было, поскольку экономическая ситуация выглядела очень тревожной.

В 1997 году начался еще и азиатский кризис, который зародился в странах Юго-Восточной Азии и сильно повлиял на Казахстан. Государство вынуждено было сокращать государственные расходы. Оптимизация административно-территориального устройства – это следствие сокращения данных расходов.

Некоторые из упраздненных регионов были приграничными. Население, конечно же, начало их покидать. Особенно это коснулось Тургайской области, которую так и не восстановили, кстати. Она, пожалуй, наиболее всех пострадала, поскольку развитие ее было плановое: с использованием бокситовых рудников, строительством города Аркалыка.

Эти проекты еще с 1970-х годов не закрепились и не устоялись, и Тургайская область понесла наиболее серьезные демографические потери. Аркалык сейчас – город с огромной территорией, но имеет очень малое население и сложные перспективы, связанные с логистикой: он расположен далеко даже от своего областного центра – находится почти в 500 километрах от Костаная.

Конечно, административные реформы вызвали определенную экономию бюджетных средств, но породили и внутреннюю миграцию. Это очень важное явление. До 1997 года миграция внутренняя существовала, но не в таких масштабах, ее перекрывала миграция из Казахстана за пределы страны.

После 1997 года, в том числе в связи с переносом столицы, миграционные процессы стали очень серьезным явлением, продолжающимся по сей день. Можно сказать, что упразднение регионов сыграло важную роль в обезлюдении приграничных городов и сел.

– В Концепцию развития сельских территорий РК на 2023–2027 годы отдельным блоком включили развитие приграничных территорий. Какой эффект ждать от предложенных мер, на Ваш взгляд?

– Важнейший эффект от Концепции развития сельских территорий, создания трех новых областей – это в первую очередь повышение управляемости на местах.

Президент сказал на курултае в Туркестане про приграничные районы, что ситуация влияет на территориальную целостность и благополучие страны. И это верно. Не секрет, что драйверами развития регионов выступают областные центры – там бюджет, там развивается бизнес. Очень важно создать такие центры притяжения, ведь времена меняются. Особенность Казахстана – большие расстояния, поддерживать коммуникации становится дос­таточно проблематично.

Да, у этого всего есть другая сторона – большие расходы на административное управление, но на курултае Президент сделал акцент, что предварительные работы будут проведены, будут оценены возможности государственного бюджета при восстановлении районов Восточно-Казахстанской области. В целом, если население не чувствует себя защищенным, «обласканным», можно сказать, вниманием своей власти, оно может посматривать на соседние государства: что там происходит, если наше «начальство» далеко, приезжает редко и мало интересуется местными проблемами. Вот в чем важность на уровне менталитета.

– Какие усилия предпринимает государство, чтобы приграничные территории не опустели и развивались?

– У нас многие развитые города находятся далеко от республиканских центров притяжения. Таких у нас три – Алматы, Астана, Шымкент, города республиканского значения, «миллионники», куда идет внутренняя миграция.

Взять, к примеру, Костанай – от него до Алматы почти 1 800 километров, до Астаны – 700 километров. В то же время Челябинск находится в чуть более 200 километрах. Куда люди едут лечиться, торговать, коммуницировать? Конечно же, Челябинск перевешивает по своим географическим, территориальным и транспорт­ным возможностям. Эти приграничные особенности очень сильно различаются по степени коммуникационной контактности приграничных регионов.

Хорошие контакты есть между Северо-Казахстанской областью Казахстана и Омской областью России. Во многом это даже политический фактор. Тот же Петропавловск находится на южной ветке Транссибирской железнодорожной магистрали. Понятное дело, что развитие транспортных коммуникаций здесь находится на высоком уровне. Так же происходит между Жамбылской областью Казахстана и Кыргызстаном, где проходит Кордайская трасса. Или между нашей Туркестанской и Ташкентской областью Узбекистана, где пролегает дорога и налажены очень сильные приграничные контакты. Это регионы с высокой плотностью населения, которые взаимодействуют в экономических, социальных, культурных сферах.

В то же время есть регионы, где коммуникации очень слабые. Например, в Республике Алтай, с которой граничит Казахстан, живет чуть больше 200 тысяч человек, это дотационная респуб­лика. Несмотря на протяженную границу, есть природные сложности – горы, которые мешают коммуникациям.

Слабые коммуникации сложились между Мангистауской областью и Туркменистаном, где располагается пустыня и где только не так давно проложили железную дорогу. Даже уровни взаимной торговли сильно отличаются. У нас с Туркменистаном товарооборот гораздо меньше, чем с Афганистаном или Таджикистаном, с которыми у Казах­стана даже нет общей границы.

Этими дисбалансами нужно управлять. Сокращение данных диспропорций поддерживается и Казахстаном, и соседними государствами. Поэтому на границе Казахстана и Узбекистана строится логистический торговый центр по примеру «Хоргоса», были договоренности о таком строительстве и с Кыргызстаном.

Кроме того, обезлюдение в приграничных регионах было связано с тем, что жившие там были далеко и от Астаны, которая стремительно развивалась, и от благополучной Алматы. Они видели то, что делается у соседа, но не знали, что происходит в своей стране. Это особенности территориального разброса населения.

У нас статистика не изменилась по уровню заработной платы, самые низкие доходы фиксируются как раз в приграничных областях: на юге – Жамбылская, на севере – Северо-Казахстанская. Очень важно сформировать благоприятные условия жизни. Приграничье должно являться не фактором бегства, а фактором консолидации местных жителей.

Очень важно для Казахстана выровнять население приграничных районов. Поэтому предусмат­риваются проекты, связанные с переселением людей на север страны, предоставления им определенной финансовой помощи. Но здесь нужен системный подход.

Нельзя говорить о том, что приграничные северные регионы Казахстана люди покидают из-за климата. Это связано с некоторым падением промышленных производств, сельскохозяйственного потенциала, с миграцией и старением населения.

Понятно, что и в настоящее время бедных и заброшенных районов, регионов в стране не должно быть. Поэтому выстраивается целенаправленная политика, чтобы создать и поддержать экономическую, социальную дееспособность местного сообщества, нормально выстроить отношения с соседями и обеспечить достойный уровень социально-экономического развития.

– Какие Вы видите перспективы приграничного сотрудничест­ва с государствами-соседями?

– Вообще, Концепция внешней политики Казахстана на 2020–2030 годы подразумевает дальнейшее развитие союзничес­ких отношений с государствами-соседями. Соответственно, приграничное взаимодействие также подразумевается.

Не стоит забывать о значимости границы Казахстана и России: это не только казах­станско-российская, но и цент­ральноазиатско-российская граница, потому что весь транзит из Центральной Азии в РФ проходит через нашу страну.

Сейчас интенсивность контактов увеличивается, геополитические события дают новые возможности для приграничного взаимодействия. Например, это переход бизнеса из приграничных российских регионов в Казахстан. Вспомним случай, когда Ирбитский мотоциклетный завод, выпускающий мотоциклы «Урал», часть своей базы перевез в Петропавловск, поскольку его продукция экспортируется в США. В связи с санкционной войной Казахстан может стать зоной диверсификации рисков для бизнеса.

Меняется конфигурация пассажирского сообщения. В последнее время пассажиропоток казахстанских аэропортов, которые находятся в приграничье, начал увеличиваться, потому что те же россияне через Астану начали летать за рубеж. Делать это через Москву сейчас сложнее.

Сама жизнь дает новые запросы. Товарооборот растет. Российский импорт всегда превышал казах­станский экспорт, сейчас, по статис­тике 2023 года, наблюдается рост казахстанского экспорта в Россию и приграничные государства на юге – Кыргызстан, Узбекистан. Очень хорошо, что сотрудничество налажено в разных странах и разных отраслях экономики.

Географическое положение должно быть не слабостью, а преимуществом приграничных регионов. В связи с территориальными, транспортными особенностями везде должен существовать набор конкурентоспособных предложений Казахстана. На севере с Россией – один набор, во взаимоотношениях с Кыргызстаном – другой, с Узбекистаном – третий, с Китаем – четвертый. Все это должно подкрепляться культурными, гуманитарными связями.

Казахстан является одним из крупных экспортеров зерна и муки. Но в зерне очень высокая составляющая логистики, его просто-напросто невыгодно по суше везти на расстояния в несколько тысяч километров. Себестоимость тогда станет выше, чем у конкурентов. С кем нам торговать зерном? Конечно, лучше всего с соседями по Центральной Азии, где не хватает качественного зерна с высокой клейковиной, которую Казахстан производит. Они его закупают и будут закупать.

Особенность казахстанского приграничья в том, что здесь большая роль отводится логис­тике. Казахстану нужно продолжать выстраивать партнерские отношения со своими соседями.

В целом граница – это политический фактор для любого государства. Она предполагает наличие отношений со страной, которая находится по другую сторону. При этом граница – это спектр взаимоотношений от сотрудничества и кооперации до конфронтации и даже до войны.

Основная функция границы – защита и охрана суверенитета государства, его национальной безопасности. Развивать приграничные регионы действительно очень важно, особенно в условиях нынешней геополитической турбулентности и особенностей Казахстана как транзитного государства между значимыми центрами экономической и политической силы.

Процессы приграничного сотрудничества также должны развиваться, у него есть резервы, перспективы. Необходимо потенциал усиливать, не забывать о жизнедеятельности своих граж­дан на приграничных территориях и создавать приемлемые условия для жизни и работы.