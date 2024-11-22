Журнал Time предложил Илону Маску список дел для выполнения

Миллиардер отреагировал на предложенный ему список на своей странице в соцсети Х

Фото: REUTERS/ALLISON ROBBERT

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск 21 ноября прокомментировал предложенные ему журналом Time дела для выполнения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Журнал Time опубликовал обложку с изображением Маска и вопросом о его дальнейших планах. На ней перечислены его достижения: покупка Twitter, запуск ракеты SpaceX, становление богатейшим человеком, помощь в избрании республиканского лидера Дональда Трампа. Также есть две незаполненные позиции, намекающие на будущие цели: сокращение госбюджета США на $2 трлн и полет на Марс.

«Чтобы внести ясность: я не давал никаких интервью СМИ, и на самом деле это не мой реальный список», - написал предприниматель на своей странице в Х.

Миллиардер уточнил, что стремится обеспечить выживание человечества за пределами Земли, чтобы продлить существование разумной жизни. Он отметил, что для этой цели ему нужно выполнить некоторые из предложенных задач.

Ранее в этот день сообщалась о планах Маска, который возглавит новое министерство по повышению эффективности госуправления США (DOGE), — реформировать американский госаппарат и сократить расходы страны. Уточнялось, что DOGE сконцентрируется на том, чтобы определить «тысячи» нормативных актов, которые Трамп должен будет отменить.

До этого, 13 ноября, Дональд Трамп объявил, что американские предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности правительства США. Этот департамент должен будет принять непосредственное участие в реорганизации американского правительства. Работа ведомства завершится не позднее 4 июля 2026 года, говорится в пресс-релизе Трампа.