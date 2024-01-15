Злополучная девятиэтажка

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Валентина Мелехова

Милионные убытки понес костанайский застройщик из-за того, что в течение четырех месяцев не мог ввести в эксплуатацию многоэтажку.

фото из архива "КП"

Девятиэтажку по улице Козыбаева в Костанае негласно окрестили скандальной стройкой года-2023, наделавшей, к слову, немало шума. Ведь выросла она в самом центре города посреди частного сектора, жители которого не желают соседствовать с элитным новостроем.

После потока жалоб грянули проверки. В конце 2022-го Комитет по делам строительства МИИР РК заявил, что архитектурно-планировочное задание (АПЗ) застройщику было выдано необоснованно, поскольку в этом микрорайоне отсутствовал план детальной планировки, и потребовал устранить нарушение.

Ситуация привела к небывалому социальному напряжению. Дело в том, что местные власти в срочном порядке стали разрабатывать ПДП всех микрорайонов города, а в ответ получили разгневанные отклики местных жителей, ведь согласно новым градостроительным документам большинство домов должны идти под снос, поскольку на их месте намечено возвести небоскребы и соцобъекты.

Народ засуетился, и полетели во все инстанции жалобы, начали подаваться судебные иски...

Но вернемся к злополучной девятиэтажке. Застройщик ИП «Айткужинов» тоже прошел и огонь и медные трубы, чтобы завершить начатое более полутора лет назад дело. Он выиграл процесс у Комитета по делам строительства, а потом – у управления госарстройконтроля (ГАСК), но ввести в эксплуатацию готовый еще в сентябре объект не мог на протяжении четырех месяцев.

За это время предприниматель понес сущест­венные расходы за отопление пустующих квартир, которое исчисляется по тройному тарифу, как для ИП. Убытки бизнесмена за коммунальные услуги, охрану за пять месяцев составили более 9 млн тенге.

Вся беда в том, что ГАСК никак не желал ставить на учет акт ввода в эксплуатацию дома, всякий раз, по мнению застройщика, выдумывая новые причины. Однако сдать объект все же удалось, но только после вмешательства региональной палаты предпринимателей и Ассоциации строителей по Костанайской области. Спустя два дня после заседания отраслевого совета скандальную девятиэтажку начали заселять.

Впрочем, история на этом вряд ли завершится. Ведь ГАСК так противился вводить в эксплуатацию объект из-за несоблюдения противопожарного разрыва между элитной новостройкой и частным сектором. А учитывая массовую разработку ПДП, активную продажу частных строений, на месте которых и вырастают высотки посреди все того же частного сектора, подобные случаи то и дело будут наблюдаться в ближайшее время.

#Костанай #строительство #снос #ГАСК #застройщик

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