Злополучная девятиэтажка Свежий выпуск 15 января 2024 г. 0:35 76 Валентина Мелехова Милионные убытки понес костанайский застройщик из-за того, что в течение четырех месяцев не мог ввести в эксплуатацию многоэтажку. фото из архива "КП" Девятиэтажку по улице Козыбаева в Костанае негласно окрестили скандальной стройкой года-2023, наделавшей, к слову, немало шума. Ведь выросла она в самом центре города посреди частного сектора, жители которого не желают соседствовать с элитным новостроем. После потока жалоб грянули проверки. В конце 2022-го Комитет по делам строительства МИИР РК заявил, что архитектурно-планировочное задание (АПЗ) застройщику было выдано необоснованно, поскольку в этом микрорайоне отсутствовал план детальной планировки, и потребовал устранить нарушение. Ситуация привела к небывалому социальному напряжению. Дело в том, что местные власти в срочном порядке стали разрабатывать ПДП всех микрорайонов города, а в ответ получили разгневанные отклики местных жителей, ведь согласно новым градостроительным документам большинство домов должны идти под снос, поскольку на их месте намечено возвести небоскребы и соцобъекты. Народ засуетился, и полетели во все инстанции жалобы, начали подаваться судебные иски... Но вернемся к злополучной девятиэтажке. Застройщик ИП «Айткужинов» тоже прошел и огонь и медные трубы, чтобы завершить начатое более полутора лет назад дело. Он выиграл процесс у Комитета по делам строительства, а потом – у управления госарстройконтроля (ГАСК), но ввести в эксплуатацию готовый еще в сентябре объект не мог на протяжении четырех месяцев. За это время предприниматель понес существенные расходы за отопление пустующих квартир, которое исчисляется по тройному тарифу, как для ИП. Убытки бизнесмена за коммунальные услуги, охрану за пять месяцев составили более 9 млн тенге. Вся беда в том, что ГАСК никак не желал ставить на учет акт ввода в эксплуатацию дома, всякий раз, по мнению застройщика, выдумывая новые причины. Однако сдать объект все же удалось, но только после вмешательства региональной палаты предпринимателей и Ассоциации строителей по Костанайской области. Спустя два дня после заседания отраслевого совета скандальную девятиэтажку начали заселять. Впрочем, история на этом вряд ли завершится. Ведь ГАСК так противился вводить в эксплуатацию объект из-за несоблюдения противопожарного разрыва между элитной новостройкой и частным сектором. А учитывая массовую разработку ПДП, активную продажу частных строений, на месте которых и вырастают высотки посреди все того же частного сектора, подобные случаи то и дело будут наблюдаться в ближайшее время. #Костанай #строительство #снос #ГАСК #застройщик