Знания будут, если ученику интересно

Общество
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

Так считает учитель биологии из Уральска, победитель республиканского конкурса «Учитель-новатор 2023» Арайлым Сейлева

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На какой урок мы бежали с большим удовольствием? Отвечая на этот вопрос, каждый из нас в первую очередь вспоминает учителя, который вел этот урок. В том, что многое зависит от личности педагога, его харизмы и выбранных им форм подачи материала, Арайлым Сейлева убедилась сама, еще будучи школьницей. Когда встал вопрос выбора профессии, сомнений не было. Призвание работать с детьми ей передалось от родителей. Папа был учителем технологии, мама преподавала в начальных классах, брат воспитывает любовь к прекрасному у молодого поколения на уроках музыки. В 9–10-х классах девушка усиленно учила английский, готовилась поступать на факультет иностранных языков. Но в 11-м классе сменился учитель биологии, и для Арай три последние школьные четверти подготовка к поступлению в вуз пошла совсем в другом русле. После получения диплома выпускница Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова год вела уроки биологии в сельской школе Казталовского района по программе «С дипломом – в село», а после вернулась в Уральск. Двенадцать лет работы в школе № 37 стали временем становления в профессии. С начала этого учебного года Арайлым Тогаевна преподает биологию в школе № 49 в Деркульском поселковом округе города Уральска, готовится к аттестации для присвоения категории «Педагог-исследователь».

Биология – один из самых увлекательных предметов, потому что дети изучают окружающий их мир. Даже на экскурсии вокруг школы ребенок делает тысячи открытий. Что говорить о проектах, благодаря которым школьник не только познает азы исследовательской работы, но и знакомится с актуальными проблемами общества. Одну из таких проблем ученики под руководством Арайлым Тогаевны изучали в проекте «Бродячие собаки». В ходе работы над ним побывали на ветстанции, в питомнике и частном приюте для животных.

Не менее интересными стали результаты проекта, посвященного болезням позвоночника.

– Остеохондрозы, сколиозы «молодеют» из-за малоподвижного образа жизни, сидения в телефонах, планшетах. Мы посетили медицинский центр, где врачи рассказали и показали нам, как избежать подобных болезней. Думаю, эти знания участники проекта будут не только сами применять в жизни, но и транслировать их в своем окружении, – рассказывает педагог.

Звонок на урок. Вместе с восьмиклашками я на 45 минут окунаюсь в систематику растений. На интерактивной доске – видеопособие по теме, разработанное Арайлым Тогаевной. Новую тему учитель объясняет также на гербариях и цветах из палисадника. На предметных стеклах микроскопов – водоросль спирогира. В качестве закрепления темы – заполнение таблицы. Где уж тут отвлекаться на постороннее, считать ворон за окном.

На создание одного видео­урока Арайлым Тогаевна тратит сегодня два-три дня, используя при этом порядка семи специальных программ. Раньше для этого ей требовалась неделя. В этом деле она самоучка, владеть программами училась по роликам на YouTube.

Ее умение создать интерактивную увлекательную и эффективную среду для учеников по достоинству оценило жюри республиканского конкурса «Учитель-новатор 2023».

– Об этом конкурсе я узнала еще в 2015 году. Даже заметку о победительнице тогда сфото­графировала и сохранила. Мечтала принять в нем участие, но опыта было мало, – вспоминает молодой педагог.

Опыт – дело наживное, если двигаться вперед, к своей цели. В 2021 году на городском этапе конкурса, где учителя-предметники делали презентацию урока на трех языках, Арайлым Тогаевна стала победителем – на областном туре вошла в тройку лучших. В этом же году взяла Гран-при на конкурсе среди учителей Уральска за лучший видеоурок. В прошлом году на республиканском конкурсе «Учитель-новатор 2023» ее работа на тему «Строение органа слуха. Важность слуха» признана одной из лучших. Первое место в номинации «Современные педагогические технологии на уроке» уральский педагог разделила с учителем казахской литературы из Семея.

– Учитель, независимо от возраста и стажа, должен быть новатором, быть в постоянном поиске, идти в ногу со временем, внедрять новые технологии в образовательный процесс. Тогда его уроки будут интересны и усвоенные в школе знания человек пронесет через всю жизнь, – говорит Арайлым Тогаевна.

Сегодня она сама делится своими наработками по созданию видеоуроков с коллегами, подготовив несколько роликов для YouTube. Судя по росту подписчиков на канале, эти компетенции вдохновляют на новаторство казахстанских учителей. Думает об организации познавательных курсов на эту тему и планирует осваивать очередной глобальный тренд – применение в своей работе искусственного интеллекта.

#учитель #день учителя #новатор #Арайлым Сейлева

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