Золото северных лесов

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Июльское утро. Туман еще держится между стволами сосен, и шаги приглушает ковер из мха и опавших иголок. Лес молчит, как будто затаил дыхание – ждет, пока ты остановишься, всмотришься, заметишь…

фото Алексея Мазницина

И вот она – первая лисичка. Яркая, как капля янтаря, прячется под листом. Найдешь одну – и словно ниточку из клубка потянешь за собой целую полянку. Это не просто гриб. Это подарок.

Сбор лисичек в Северо-Казахстанской облас­ти – не занятие, а целая философия. Это тишина, внутренняя сосредоточенность и радость от находок. Лисички появляются с конца июня, но по-настоящему охота начинается в июле и продолжается до середины сентября – если поз­волят дожди. В отличие от капризных белых грибов лисичка – гриб надежный. Она не подведет. Главное – знать, где искать.

У многих охотников за лисичками свои, давно отмеченные места. Каждый год почти в одно и то же время эти лесные огороды дарят плоды. Приходи и собирай.

Лисички любят сосновые и смешанные леса, особенно на песчаных почвах. Часто на опушках и в полутени. Эти грибы не растут поодиночке. Нашел одну – осмотрись: рядом, под листвой, их будет больше. Они обитают вот в таких дружных семейках, как бы сторожат друг друга.

Но лисичка интересна не только своей солнечной красотой. У нее своя удивительная история. В старину этот гриб называли лисьим не только за цвет, но и за хитрость: червяки и насекомые лисичку не трогают. А все потому, что в составе лисички есть хиноманноза – редкое природное вещество, губительное для паразитов. Так что лисичка – гриб с характером, с внутренним щитом.

Собирая их, чувствуешь поч­ти детскую радость – от цвета и формы, от уюта, который они излучают. Эти грибы не нужно вымачивать, они не темнеют, не расползаются при жарке. Они остаются собой – нежными, с легкой фруктовой ноткой во вкусе, в меру плотными. Идеальны для жарки, тушения, сушки, заморозки, маринования. А если обжарить со сметаной, луком и картошкой, то лесная тишина встает перед глазами снова.

С точки зрения пользы лисички – кладовая витаминов: они богаты витаминами группы B, D, бета-каротином (его в них больше, чем в моркови!), содержат также медь, цинк, аминокислоты. Лисички укрепляют иммунитет, нормализуют работу печени и зрения.

В народной медицине лисички ценятся за свои противогельминтные свойства. Современные исследования подтверждают, что экстракт лисички действительно способен очищать организм от вредных веществ.

Но все же главное в них – не таблица микроэлементов. Главное – чувство тишины и уюта, которое они дарят. Тот самый момент, когда ты стоишь в лесу с корзинкой в руках, смотришь на солнечную лисичку у корня сосны и вдруг понимаешь: все правильно. Ты на своем месте, в нужное время и в нужный час, а весь мир вокруг дышит и поет с тобой в унисон.

Собирать лисички – не просто поход в лес. Это как маленькое возвращение к себе. Благодарность земле, тишине, лету и самому факту, что ты живешь там, где растет такое полезное золотое чудо.

#СКО #лес #грибы #лисички

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