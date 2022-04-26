Золотой голос эпохи

Меньше года назад «Казахконцерту» было присвоено имя легендарной певицы Розы Баглановой. И вот недавно коллектив представил мюзикл, посвященный 100-летнему юбилею любимой артистки.

Подготовка к спектаклю шла почти полгода. Прежде чем приступить к написанию пьесы, творческая группа провела большую исследовательскую работу.

– Мы просмотрели десятки документальных фильмов, изучили личный архив Розы Тажибаевны, манеру ее исполнения, прочитали ее книги, – рассказал режиссер постановки и художественный руководитель театра Astana Musical Еслям Нуртазин.

Раскрыть личность такого масштаба, как Роза Багланова, – задача не из простых, но в театре с ней справились. Свидетельством тому – восторженные отзывы зрителей, их теплые слова благодарности. Так, Тураркуль Ахметова приехала, чтобы увидеть спектакль, из Жамбылской области.

– В юности я мечтала стать певицей, выучила практически весь репертуар Розы-апай. Но по настоянию родителей учиться пошла не в театральный, а в педагогический. Однако любовь к пению осталась, и до сих пор с удовольствием слушаю ее песни. О мюзикле узнала от детей, которые живут в столице. Специально приехала и ни капли не пожалела: я как будто увидела певицу в реальности, настолько живой была постановка, – поделилась впечатлениями зрительница.

Чарующий голос Розы Баглановой невозможно не узнать, с первых нот он завлекает и уводит в мир прекрасного вокала. Ее пение не случайно сравнивали с соловьиной трелью, настолько чистым было звучание. В этих хрустальных мелодиях словно слышится истинный голос Великой степи – без примесей и фальшивых нот.

– Наряду со сценарием мы готовили музыкальные номера, понимая, что нужно показать космический уровень таланта, которым обладала Роза Тажибаевна. Конечно, было сложно уместить в одной постановке историю человека непростой судьбы, прошедшего огромный творческий путь, завоевавшего сердца миллионов, – отметил Еслям Нуртазин.

Мюзикл буквально напитан энергией певицы. Иначе и быть не может, ведь со сцены звучат известные песни, первой исполнительницей которых была Роза Багланова, а также народные песни, авторские произведения композитора, заслуженного дея­теля РК Артура Оренбургского. Над драматургией работали Ефрат Шарипов, Шынгыс Маман, Айдын Сахаман, Аннас Багдат, Еслям Нуртазин.

В мюзикле участвуют более 60 артистов. Одну из главных ролей сыграла актриса театра Зарина Жакенова.

– Роза Багланова – великая певица, имя которой знает весь мир. Сыграть эту роль для меня было большой ответственностью, а сама постановка стала большим опытом для нас всех, – отметила она.

Современные технологии, оригинальные режиссерские, музыкальные, хореографические решения, популярные песни ХХ века и особая атмосфера эпохи не оставляют равнодушными никого. Среди первых зрителей были и близкие певицы.

– Это первый мюзикл о нашей маме. Артисты показали самый важный период жизни Розы Тажибаевны, с 1930 по 1945 год. Детство, юность и нелегкая судьба в годы войны – ключевые этапы ее в судьбе. Мы получили столько эмоций и впечатлений! Выражаем огромную благодарность театру Astana Musical за эту замечательную постановку и высокий профессионализм, – говорили сын певицы Тажен и сноха Марал Баглановы.

Государственный театр Astana Musical обязательно покажет этот спектакль в других городах и регионах страны.