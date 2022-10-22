Золотой запас. С чего начиналась экономическая независимость?

Драгоценный эквивалент стабильности

Золотой запас стал залогом экономической самостоятельности и безопасности страны.

Трудности перехода

Начало 1990-х для казахстанской экономики оказалось непростым. Вчерашняя союзная республика начинает переходить от распределительной командно-административной системы к рыночным отношениям, основанным на частной собственности и конкуренции. При этом на фоне спада промышленного производства, задолженности по зарплате и роста безработицы создаются кооперативы, малые предприятия и торговые фирмы.

По разным причинам останавливают работу всесоюзные индуст­риальные флагманы. Разрыв производственных связей, недостаток сырья, отсутствие сбыта, неэффективные собственники и управленцы... Эти проблемы, тогда казалось, никто не в силах был решить. Они накла­дывались одна на другую.

Глубокий кризис был связан и с нарушением структуры товарно-денежных отношений, низким уровнем конкурентоспособности, отсутствием механизмов денежно-кредитной и таможенной политики. Силы тогдашнего Совмина были брошены на решение задач, в которых бывшие советские руководители мало что смыслили: на либерализацию экономики и создание законодательной и институциональной базы рыночных отношений, наполнение рынка потребительскими товарами.

Первые меры на пути к этим реформам были «шоковыми» и касались отмены государственного регулирования цен на продукцию и услуги, упразднения государственных главков – Госплана, Госснаба, Госстроя, ограничения вмешательства в дела хозяйствующих субъектов, снятия барьеров (лимитов, квот) для продвижения многих товаров.

И именно в это время в стране начинает формироваться казах­станский золотой запас. С учас­тием Госэкономкомитета, специалистов Госбанка республики, консорциума «Казалмаззолото», ПО «Каззолото» и других представителей золотодобывающей промышленности был разработан проект указа «О создании золотого запаса и алмазного фонда в КазССР». Этот документ Президент Казахской ССР Нурсултан Назарбаев подписал 31 августа 1991 года. Нацгосбанку в нем поручалось организовать структурное подразделение – Государственное хранилище ценностей (Гохран) КазССР.

«Создание и наращивание золотовалютных резервов послужило мерой и гарантом для Национального банка РК и банков других уровней, базой надежного кредитования собственной экономики и управляемого преобразования ее финансовой структуры», – спустя годы расскажет в своем интервью «Казинформу» Клара Куанышева, известный ученый, инженер-металлург, член-коррес­пондент Инженерной академии РК, кандидат технических наук. На заре 90-х она входила в состав специальной рабочей группы под руководством первого председателя Национального банка РК Галыма Байназарова, которая решала технические и технологические вопросы налаживания чеканки монет.

По мнению Клары Зейнулловны, создание золотого запаса и алмазного фонда Казахской ССР, организацию Государственного хранилища ценностей Нацио­нального банка респуб­лики можно считать первым этапом работы по созданию экономической самостоятельности и безопасности страны.

«Мы считали, что введению собственной национальной валюты, названной нами на основании исторических данных и образцов для внутреннего оби­хода «тенге», должно предшест­вовать наведение порядка в деле создания золотого запаса и в целом золотовалютных фондов и других высоколиквидных банковских активов», – отметила Клара Куанышева.

В соответствии с внесенным в Кабмин Сауком Такежановым, известным отечественным экономистом, лауреатом Государственной премии СССР, академиком, «отцом» казахстанского тенге, проектом постановления о мерах по практической реализации указа Президента КазССР в начале 90-х годов на Целинном горно-химическом (ЦГХК) и Усть-Каменогорском свинцово-цинковом (УКСЦК) комбинатах активизировались работы по получению химически чистого аффинажного золота.

7 января 1992 года в Нацио­нальном банке Казахстана в соответствии с указом Нурсултана

Назарбаева были созданы собственный республиканский золотой запас и алмазный фонд. Вскоре, 27 января, на УКСЦК в тогдашнем цехе купеляции был выплавлен первый слиток золота высшей пробы весом в 10,5 кг, положивший основу золотому запасу республики, который стал довольно быстро расти.

По данным на 1 января 2001 года, золотовалютный резерв РК по сравнению с 1994-м вырос более чем в три раза. Если отношение золотовалютных резервов к ВВП в Казахстане до 1998-го составляло около 6%, то в 1999–2000 годах оно достиг­ло 11%.

Рыночная зоркость

«Несмотря на динамичную историю роста резервов страны, активная фаза пополнения активов в золоте пришлась на последнее десятилетие и была связана с внедрением правил на уровне закона, которые дают Национальному банку приоритетное право на приобретение золота у отечественных производителей на рыночных условиях», – сообщили в Национальном банке РК.

Уникальный пример эффективного управления активами в золоте и наращивание золотых активов дали возможность Национальному банку войти в топ-20 стран, центробанки которых пополняют запасы этим драгоценным металлом. Золото играет важную стратегическую роль в управлении резервными активами, выступая одним из основных активов инвестирования у большинства центральных банков мира. По своей природе оно является одним из видов защитных активов.

Таким образом, как сообщили в Нацбанке, часть золотовалютных резервов и активов Национального фонда инвестирована в золото. По предварительным данным, по состоянию на 30 сентября 2022 года объем портфеля золота составил 60,2% от золотовалютных резервов и стал равен 20,5 млрд долларов, а в физичес­ком объеме достиг 381,5 тонны.

В портфеле Национального фонда также есть золото – его текущая стоимость на ту же дату, по предварительным данным, равнялась 2,1 млрд долларов, или 39,5 тонны при объеме фонда 51,4 млрд долларов.

Благодаря активной покупке золота за последние 10 лет Казахстан поднялся на 15-е место в рейтинге стран мира по объе­му золота в золотовалютных резервах.

Безусловно, это стало возможным благодаря развитию отечест­венной золотодобываю­щей промышленности, которая имеет богатую историю. Сырьевая база представлена в основном мелкими (с запасами до 25 тонн) и средними (от 25 до 100 тонн) месторождениями, разбросанными по всем облас­тям республики.

По данным МИИР РК, основными золоторудными месторождениями являются Васильковское, Варваринское, Аксу, Жолымбет, Бестобе, Бакырчик, Суздальское, Большевик, Васильевское, Риддер-Сокольное, Акбакай, Алтынтас, Далабай, Юбилейное. По объему подтвержденных промышленных запасов Казахстан занимает 15-е место в мире и третье в СНГ – после России и Узбекистана.

В настоящее время около 100 различных компаний имеют право на разработку золоторудных месторождений Казахстана. Из них реальной добычей занято около 30. Крупные структуры, специализирующиеся на производстве золота, можно разделить на две группы: компании, для которых золото – попутный продукт, и компании, которые занимаются исключительно золотодобычей.

К первой относятся ТОО «Корпорация «Казахмыс», «KAZ Minerals», ТОО «Kaзцинк» (без учета актива Altyntau Kokshetau). Объемы их золотой «попутки» внушительны.

Ко второй группе относятся такие компании, как «АК Алтын­алмас», Altyntau Kokshetau, АО «Полиметалл» (АО «Варваринское, ТОО «Бакырчикское горно-металлургическое предприя­тие), «Казахалтын», АО «ФИК «Алел», принадлежащее российской Nordgold, TOO «RG Gold».

Сегодня в республике работают три аффинажных предприятия, два из которых, находясь в составе таких металлургических гигантов, как ТОО «Казцинк» и ТОО «Корпорация «Казахмыс», выпускают драгоценные металлы как побочный продукт.

История первого начиналась с переработки электролитных шламов медных заводов Казахстана, содержащих золото и серебро. Процесс поиска наиболее надежного и рентабельного аффинажа был долгим, но собственная технология принесла хорошие плоды. В 1993 году был полностью освоен процесс получения драгметаллов из различного сырья предприятий Казахстана.

В марте 1995 года прошла аттестация серебра на Лондонской бирже металлов, а в июне 1996 года было аттестовано и золото. Применяемая здесь технология предусматривает использование «царской водки» (смеси концентрированных азотной и соляной кислот), что позволяет перерабатывать не только шламы, но и продукты, содержащие драгоценные металлы, полученные в процессе переработки рудных концентратов.

Цех извлечения драгоценных и благородных металлов ТОО «Kazakhmys Smelting» по технологии хлорного выщелачивания выпускает золото как попутный компонент медного производства. Ежегодно здесь получают около 4 тонн драгметалла.

До 2013-го переработка золотосодержащего сырья осуществлялась на аффинажных мощностях республики. Эти заводы, по данным МИИР РК, за 2010–2013 годы перерабатывали 13,4 тонны золота (менее 40% производимого золота). Значительное количество золотосодержащего сырья вывозилось на переработку за рубеж (в Щвейцарию, Италию и Российскую Федерацию).

«Всеядным» аффинажным заводам, каждый из которых гордился своей проверенной годами технологией, увеличить производственные показатели мешало банальное отсутствие сырья. Из года в год их мощности не загружались даже наполовину...

Третий в аффинаже не лишний

В 2013 году отечественная золотопромышленность обзавелась третьим производителем – государственным аффинажным заводом ТОО «Тау-Кен Алтын» в Астане мощностью 25 тонн золота и 50 тонн серебра в год. Это предприятие буквально собрало «сливки» последних инноваций.

Есть в мире заводы, где применяют технологию беспламенных тоннелей, усовершенствованные электролизеры и линии штамповки, но столько научных идей, собранных в одной технологичес­кой цепочке, пожалуй, нет ни на одном из них.

Электрохимический метод, применяемый здесь, позволяет перерабатывать золотосодержащее сырье в виде сплавов Доре, лигатур, катодного и шлихового золота, а также лома ювелирных и технических изделий с получением аффинированного золота чистотой 99,99%. Инженеры итальянской компании IKOI Srl (IECO Keeps On Improving Srl), специально спроектировавшие и изготовившие оборудование завода по техническим требованиям казахстанского заказчика, постарались отказаться от работы с драгметаллами в агрессивных средах и сконцент­рировались на процессах в закрытых печах и замкнутом производственном цикле.

Данный подход позволяет получать металлы высокой чистоты (до 99,99%) и обеспечивать экологическую безопасность. Именно поэтому получился завод Green Technology, которому, как уверяют заводчане, нет равных в мире.

Быстрому продвижению «Тау-Кен Алтын» на рынке драгметаллов можно только позавидовать. В декабре 2013 года завод выпус­тил первую партию золота и серебра. В течение следующего года «обкатал» все участки производственного цикла и расширил географию золоторудных поставок. В 2019-м вышел на проектную мощность – 25 тонн золота в год.

Тогда же был получен международный сертификат Good Delivery Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (The London Bullion Market Association, LBMA).

При этом важно отметить: драгоценные металлы, имеющие сертификат Good Delivery, без ограничений принимаются к торговле на всех мировых биржах. Что значительно повышает ценность аффинированного золота, выпускаемого «Тау-Кен Алтын».

Чтобы загрузить избыток аффинажных мощностей работой, государство предприняло беспрецедентный шаг: запретило до 1 сентября 2015 года экспорт сплава Доре. Эта мера должна была помочь и в борьбе с теневым оборотом драгметаллов.

В 2016 году был принят Закон РК «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», который во главу угла ставил максимальную переработку золотосодержащего сырья внутри страны, чтобы сохранять золотосодержащее сырье высокого передела в республике и с помощью трех аффинажных заводов (ТОО «Тау-Кен Алтын», ТОО «Казцинк», ТОО «Корпорация «Казахмыс») приумножать золотые запасы Казахстана.

Вместе с тем в рамках двух пятилеток индустриализации были реализованы такие крупные проекты, как АО «Аltyntau Resources» (ввод в 2010 году), АО «ГОК «Торт Кудык» (2010 год), АО «АК «Алтыналмас» (2011 год – проведена модернизация действующего предприятия и освоен выпуск продукции высоких переделов), ТОО «Юбилейное» (2013 год), ТОО «Казахалтын Technology» (2016 год), ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» (2018 год), АО «АК «Алтыналмас» (2020 год), строительство золотоизвлекательной фабрики «Долинное» по технологии CIP, ТОО «RG Gold» (2022 год).

Как отмечают в МИИР РК, свое­временное принятие данных мер позволило увеличить производство необработанного золота внутри страны.

Объем выпуска необработанного золота (сплав Доре, катодное и шлиховое золото) в 2011 году составлял 36,7 тонны, а в 2021-м увеличился до порядка 118 тонн. Объем производства аффинированного золота в 2021 году составил 65 тонн, что четырехкратно превышает показатели 2011-го (16,6 тонны). «Тау-Кен Алтын», «Казцинк» и «Казахмыс» сообща продолжают наращивать производство драгметаллов в Казахстане. Задача казахстанского аффинажа – пополнение золотовалютного резерва и обеспечение экономической безопас­ности республики.

На сегодня Национальным банком РК в рамках приоритетного права государства на покупку аффинированного золота закуплено в золотой запас свыше 400 тонн. Рост по годам: в 2011-м – 5,3 тонны; в 2012-м и 2013-м – по 23 тонны; в 2014-м – 27,3 тонны; в

2015-м – 31 тонну; в 2016-м – 37,6 тонны, в 2017-м – 44,2 тонны, в 2018-м – 53,1 тонны, в 2019-м – 54,2 тонны; в 2020-м – 54,65 тонны и в 2021-м – 55,6 тонны. Эти запасы на период кризиса обеспечивают устойчивость национальной экономики и позволяют государству решать многие проблемы, обходясь без внешних заимствований.