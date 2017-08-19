Звезды MTV "дали жару" на территории "ЭКСПО-2017"

Впервые в Астане прошел концерт MTV. В амфитеатре на территории "ЭКСПО-2017" собралось большое количество поклонников зарубежной музыки, свидетелями данного события стали и корреспонденты Kazpravda.kz.
Впервые мировые звезды международного телеканала MTV приехали в Казахстан, чтобы представить гостям удивительное шоу под открытым небом. Еще задолго до начала open-air выстроилась очередь из любителей зарубежной музыки.
Зрителей собралось так много, что сложно было пробраться ближе к сцене. Более того, в глубине толпы были замечены даже молодые мамы со своими малышами.
Открыли шоу Nova Twins зажигательными композициями, они и раззадорили толпу. В состав группы входит басистка Джорджия, а также певица и гитаристка Эми. Они по праву считаются восходящими звездами с большим будущим. Их музыку сложно отнести к какому-либо определенному стилю, это может быть панк, рок или грайм. Каждое их произведение – это микс стилей и буйство фантазии.
Следующей, кто вышел на сцену, стала KELELEROC – сладкоголосая R&B-певица, не раз попадавшая в ТОП-10 британских чартов с такими хитами, как LittleBitofLovin и MyLove, и заслуженно получившая несколько международных премий. Артистка появилась на публике со словами "Салем, Казахстан" и призналась, что любит песни про любовь.
"Я люблю музыку о любви, я люблю песни о любви, а вам это нравится, Казахстан? А вот мне очень!", - сказала певица со сцены.
Ожидаемыми артистами стали R3WIRE & VARSKI. Они ежегодно покоряют зрителей MTV по всему миру.
Перед казахстанцами выступил и JOHNNEWMAN – музыкант, певец и автор-исполнитель, чей дебютный сингл LoveMeAgain возглавил британский хит-парад, его песни не раз покоряли вершины мировых чартов. В Астане он представил свои новые и уже знаменитые композиции.
Наибольшее количество эмоций уже под конец open-air вызвало появление AKON. Фанаты "зажигали" под его известные хиты.