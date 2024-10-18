Звезды тенниса поддержали детей с аутизмом в Алматы

Алматы впервые принимает­ международный теннис­ный турнир ATP 250 Almaty Open, что стало важным спортивным событием для Казахстана. Вместе с тем у данного состязания, которое ранее проводилось в Астане, остались и добрые традиции – например, посещение аутизм-центров «Асыл Мирас».

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Так, участники алматинского турнира – 17-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо из США и победитель прошлогоднего турнира АТР Адриан Маннарино из Франции – ознакомились с работой аутизм-центров в мегаполисе.

Специалисты «Асыл Мирас» предоставляют диагностику, прог­раммы обучения и поддержку для семей, помогая детям лучше адаптироваться к жизни в обществе. Для детей с аутизмом действуют шесть программ, направленных на формирование образовательных и социальных навыков. За эти годы более 16 тыс. детей прошли обучение в центрах, а их навыки в среднем улучшились в два раза. Все услуги в центрах – бесплатно. В данный момент аутизм-центры предоставляют помощь детям в 12 регионах Казахстана.

– Мы рады, что можем объединить спорт и благотворительность в таком важном мероприятии, – отметил директор Фонда Булата Утемуратова Марат Айтмагамбетов. – Визиты мировых звезд тенниса привлекают внимание к вопросам аутизма и повышают общественную осведомленность о расстройствах аутистического спектра. Это особенно важно, так как родителям детей с аутизмом необходимо не упустить время и своевременно выявить первые симптомы РАС: ведь чем раньше ребенок пройдет диагностику и необходимое обучение по развитию социальных навыков, тем выше его шансы на успешную социальную интеграцию.

В разные годы проведения турниров ATP в Казахстане аутизм-центры «Асыл Мирас» посещали такие звезды мирового тенниса, как серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев, канадец Феликс Оже-Альяссим, австралиец Доминик Тим, швейцарец Станислас Вавринка, американец Себастьян Корда и другие, сообщает пресс-служба ФТК.

Что же касается самого турнира, то он набирает обороты. Начнем с того, что крупнейший город Казахстана основательно подготовился к столь масштабному турниру, в котором участвуют немало очень известных во всем мире теннисис­тов. Но прежде всего мы наблю­даем за выступлением отечественных теннисистов. Так, вчера состоялось знаменательное казахстанское дерби, где встретились многолетний ветеран нашей команды и 111-я ракетка планеты Михаил Кукушкин и 61-й мирового рейтинга, совсем недавно принявший гражданство Казахстана Александр Шевченко. Матч, который продолжался два с лишним часа, завершился со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) в пользу Александра.

– Переезд турнира АТР 250 из Астаны в Алматы – это очень верный и стратегический шаг Федерации тенниса Казахстана, потому что здесь огромная фанатская база, много любителей тенниса, детей, занимающихся этим прекрасным видом спорта. Турнир даст новый импульс развитию тенниса в Казахстане и послужит хорошим инструментом в популяризации здорового образа жизни, – отметил Михаил Кукушкин.

На старте турнира уверенно выс­тупил и восходящая звезда казахстанского тенниса Бейбит Жукаев, разгромивший Бенджамина Хассана со счетом 6:4, 6:1.

Также во второй круг, но уже в парном разряде пробились наши Тимофей Скатов и Александр Шевченко, которые обыграли опытный американский дуэт Эван Кинг⁄Риз Штальдер со счетом 6:1, 7:6 (7:5).