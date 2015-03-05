Звучит музыка Франции Свежий выпуск Бектур КАДЫРОВ

Известно, что театр запланировал провести 12 подобных концертов с разнообразной и неожиданной программой, приуроченных к этой знаменательной дате, основная цель которых – порадовать зрителей, особенно ветеранов войны и тружеников тыла шедеврами классического искусства. В выездной концерт Astana Opera были привлечены симфонический оркестр и солисты Айсулу Байкенова (скрипка) и Балжан Сапарова (флейта) под управлением заслуженного деятеля РК Абзала Мухитдинова.

Программу вечера составило творчество французских композиторов-классиков, имена которых известны всему миру: Камиля Сен-Санса, Габриэля Форе, Эрнеста Шоссона, Жака Ибера. Все они представляют культуру Пятой республики конца XIX – середины XX века, а это значит, что музыканты Astana Opera явили публике эстетику одного из интереснейших периодов ее развития, когда шел процесс взаимопроникновения искусств – великих искусств, где литература, живопись и графика, балет, поэзия обогащали друг друга. Вот и на этом концерте прозвучали яркие, необычные, красочные сочинения.

Открывался вечер знаменитой и мрачноватой, в стиле Бодлера, «Пляской смерти» Камиля Сен-Санса – удивительно мелодичной и жутковатой пьесой с завываниями ветра и другими эффектами времен декаданса. Павана Габриэля Форе тоже отражала тенденции времени, когда вся Франция, да что там Франция – вся Европа, увлекалась испанской экзотикой, причем не какой-нибудь корридой, а именно аудиокультурой, где смешались собственно испанские, цыганские, мавританские и другие мотивы. Да и давно популярна Павана Форе во всем мире, ее исполняют очень часто. К слову, павана – это медленный придворный танец, темп которого позволяет рассмотреть каждое колено, каждое движение танцоров, услаждающих друг друга грацией, красотой и обаянием. Тепло встретила публика Поэму для скрипки с оркестром Эрнста Шоссона – произведение сложное, необычное и продуманное. А завершал вечер Концерт для флейты с оркестром Жака Ибера. Композитор написал его в 1932 году и посвятил одному из крупнейших представителей французской школы игры на флейте ХХ века Марселю Моизу.

Вечер удался, зрители это отметили, а главное – это только начало цикла концертов, и впереди нас ждут еще многие интересные встречи.



