Звук души народной

Концерт прошел не в привычном формате поочередного выступ­ления коллективов, которых объявляют ведущие вечера, а стал настоящим театрализованным представлением. Под сводом большой гостеприимной юрты гармонично сменяли друг друга колоритные народные пес­ни и кюи, национальные танцы, обрядовые представления и традиционные музыкальные состязания. Встречая каждое выступление одобрительными возгласами и аплодисментами, то смеясь над остроумными шутками, то грустя под берущие за душу мелодии, все зрители чувствовали себя желанными гостями на большом тое.

Артисты областной филармонии им. Д. Ракишева совместно с исполнителями традиционной музыки из разных городов и райо­нов региона представили почти два десятка номеров. Сменяясь танцами, под живой аккомпанемент народных инструментов прозвучали бессмерт­ные народные произведения «Боз бала» и «Ахау керiм», неповторимая «Гәкку» на мелодию Евгения Брусиловского, а завершился красочный вечер ярким коллективным исполнением песни «Тойбазар».

Главная цель концерта, организованного областным управлением культуры, архивов и документации, – популяризация национального искусства.

– Мы решили, что будет очень правильно начать год с казахского традиционного песенного искусства, и хотели порадовать наших зрителей новым форматом выступления. Потому этот вечер прошел в здании Талдыкорганского драматического театра имени Бикен Римовой. Представленная на сцене программа очень разнообразна и включает не только школу традиционного пения края Жетысу, но и других регионов Казахстана, – рассказал заместитель директора филармонии им. Д. Ракишева Медет Тузбаев.

По признанию гостей вечера, концерт они посмотрели на одном дыхании и будут рады прийти сюда вновь.

– Словно побывал на празднике в родном ауле, – поделился житель Талдыкоргана Рахымбек Мыктыбек. – А какие у всех нарядные костюмы – просто загляденье! Надеемся, что такие творческие вечера будут проводить чаще – очень важно сохранять и развивать народное искусство.