Звуки из глубины веков Рухани Жаңғыру 4109

Фото Юрия БЕККЕРА

Неудивительно, что среди множества различных образцов народных музыкальных инструментов в витринах музея имени Ыкласа в Алма­ты привлекает внимание именно миниатюрный шанкобыз, который часто звучит в выступлениях фольк­лорно-этнографических ансамблей. Он состоит из кованой железной дуги, в середине которой прикреплен язычок в виде стальной пластинки с крючком на конце. Инструмент небольшой по размеру – всего 5–7 см. В казахской степи играли на шанкобызе зачастую женщины, баюкая младенцев в колыбели. Иногда на пальцы рук они надевали конырау – кольца с маленькими колокольчиками, которые создавали красочный звуковой фон.



Существует и такой интересный факт из истории шанкобыза: он известен не только в казахских степях, но почти во всех странах и у всех народов мира. К примеру, на Алтае его называют хамысом, в Башкирии – шан-кобузом, а в Кыргызстане – темир-комусом. Если же заглянуть в "Антологию музыкальных инструментов", то с удивлением можно обнаружить, что подобные казахскому шанкобызу инструменты были и до сих пор существуют в Норвегии, Германии, Англии, Японии, Австралии, Китае.



Все это доказывает древнее проис­хождение шанкобыза, вследствие чего до сих пор нет единого мнения о том, где он впервые появился. Так, в Европе ученые обнаружили его образцы, относящиеся еще к гало-римскому периоду, то есть к V–VII векам. Археологи находят протовиды шанкобыза (если можно так выразиться) в Германии, Франции, Англии и Италии. Тем не менее большинство специалистов склоняют­ся все-таки к тому, что родиной шанкобыза является Южная Азия, где он появился 5 тысячелетий назад. Затем распространился через Азию в Европу и далее в Африку и Новый Свет.



При этом предполагается, что предком шанкобыза могла быть просто ветка или щепка, наподобие по сей день сохранившегося ыяш-комуза у тувинцев. Инст­румент часто находят на обширных северных и восточных территориях России – в Новгороде и на Алтае, в Сибири и Поволжье, у бурят, татар, хантов и мансов, тувинцев и башкир. Не случайно в искусствоведении принято общее название этого инструмента – варган (от древнеславянского варга – рот, уста). На Руси его еще называли зубачка. Естественно, что сегодня в разных странах существует почти тысяча названий инструмента, а также огромное многообразие конструкций шанкобыза или варгана.



Самый распространенный вид варгана дугообразный, как у казахского шанкобыза. Инструмент выковывается из железного прутика, где в центре прикрепляется стальной язычок с крючком на конце. А вот форму придавали самую разную. Например, алтайский хомус – полукруглый, немецкий маультромель часто имеет форму треугольника (наподобие казахского тумара), а иногда сердечка.



Другой вид варгана – это тонкая, узкая деревянная, бамбуковая, костяная или металлическая пластина. Язычок здесь вырезается в середине и приводится в колебание щипком или подергиванием за ниточку у основания. Существуют варганы и с несколькими языками и даже с резонаторами из тыквенных растений.



Варган – инструмент миниатюрный и хрупкий, поэтому для него изготавливались футляры часто в виде женской туфельки с каблучком, куда и прятался крючок язычка. Более того, некоторые варганы делали из серебра и даже золота. Но язычок всегда только из голосовой стали.



Экзотическое звучание шанкобыза привлекало внимание многих композиторов Европы. Так, еще в XVIII веке известный варганист виртуоз Бруно Гацл (монах из Мельке) играл перед императором Германии Иосифом II. А учитель Бетховена Георг Альбрехтбергер написал 7 концертов для варгана, мандолины и струнных.



В Казахстане шанкобыз в середине ХХ века почти исчез из быта. Но сегодня он возрождается в этнических ансамблях и даже начинает звучать в классической музыке. Например, в сюитах Карла Дженкенса "Шакарим" и "Абай". Неординарный композитор Сайраш часто использует шанкобыз в своих темах, которые пишет для известного мультиинструменталиста Едиля Хусаинова. Все эти произведения объединяет завораживающее и таинственное звучание шанкобыза, звуки которого возникают, словно из глубины веков.



Юрий АРАВИН, музыковед, заслуженный деятель искусств РК, кавалер ордена "Парасат"