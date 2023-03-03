Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане

Фото: Kazpravda.kz

В Туркестане несовершеннолетняя девочка выпала с 6 этажа гостиницы. Об инциденте сообщила правозащитница, руководитель фонда "НеМолчи.kz" Дина Смаилова на своей странице в Instagram, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По ее словам, молодая девушка Б. пригласила 17-летнюю девочку приехать в Туркестан, предложила ей подзаработать. Как оказалось, суть заработка - интимная услуга, Б. нашла ей клиента.

"Клиент оплачивает 2 часа, в час по 70 тысяч тенге. Он отправляет несовершеннолетней через мобильное приложение 140 тысяч тенге, та сразу же переводит деньги Б. Клиент снимает номер в гостинице Rixos, туда Б. отправляет несовершеннолетнюю, но девочка начинает сильно паниковать. Под разными предлогами она говорит клиенту, что не может. Мужчина отказывается от услуги и просит вернуть обратно 140 тысяч тенге. Девочка звонит Б. чтобы она отправила деньги, но Б. отказывается возвращать оплату обратно, требует, чтобы та отработала эти два часа", – говорится в сообщении.

Далее, клиент и девочка ругаются, он закрывает ее в номере и уходит.

"Через час в номер заходят три женщины, избивают девочку, закрывают на балконе, там, по словам подростка, она звонит Б., но та не отвечает. Девочка простояла полчаса на балконе, потом эти три женщины открыли балкон, вырвали из ее рук телефон, столкнули ее с балкона 6-го этажа и ушли. Персонал гостиницы вызвал скорую помощь и полицию. Просмотрев камеры, полиция вызвала этих трех женщин, но по их словам, якобы девочка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спрыгнула сама с балкона. Но судмедэкспертиза в крови девочки не обнаружила алкоголь", – дополнила правозащитница.

По данным полиции, на пульт "102" поступило сообщение от сотрудников одной из гостиниц о том, что с 6-го этажа спрыгнула молодая девушка.

"Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела необходимые мероприятия. Данный факт зарегистрирован по ч. 3 ст. 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Установлено, что молодая девушка - жительница Алматы. Ее доставили в больницу и оказали медицинскую помощь. В ходе следствия допрошены свидетели и очевидцы происшествия, а также персонал гостиницы. Проверены все камеры наблюдения и изъяты вещественные доказательства", – дополнили в ведомстве.

Также сообщается, что проводятся следственно-оперативные мероприятия. По результатам назначенных экспертиз будет принято законное процессуальное решение.