Впавший в кому солдат-срочник пришел в себя

Происшествия , Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Отец впашего в кому солдата, проходившего срочную службу в Отаре, поделился радостными новостями о здоровье Нуржигита Абдипатта в соцсетях 

Скриншот видео instagram.com/poisk_region

Тимур Жаналин сообщил о том, что его сын солдат-срочник вышел из комы, передает корреспондент Kazpravda.kz 

 «Мы находимся в военно-клиническом госпитале, где находится наш сын. Сейчас мы хотим предоставить фрагменты видео о его нынешнем состоянии, и это будет лучше всех слов», – начал он.

Нуржигит пришел в сознание.

Тимур Жаналин показал визит в палату сына, который, сидя на кровати разговаривает и обнимает мать.

Родители выразили надежду, что состояние здоровья Нуржигита по-прежнему останется под неусыпным контролем врачей и лечение будет продолжаться на том же уровне.

Напомним, в июне мать призывника Нуржигита Абдипатта записала видеообращение к Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросила о помощи для её сына. Нуржигит, служа в Отаре, заболел пневомнией и впал в кому. Его состояние было критическим.

Также ранее отец призывника Тимур Жаналин в своем видеобращении рассказал, что его сын добровольно решил пойти в армию. По распределению юноша попал в Отар в часть 302/12. Однако парень не успел даже принять присягу, как с ним случилась трагедия. Призывник впал в кому в воинской части на юге Казахстана. По словам родителей, проблемы со здоровьем у призывника возникли после того, как его ударил сержант во время построения. 29 июня родители должны были приехать на присягу сына, но вскоре узнали, что он находится в реанимации кордайской ЦРБ.

В свою очередь в Минобороны заявили, что парень обратился в медпункт с жалобой на температуру и на его теле следов побоев не обнаружено.

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери солдата и поручил провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных. 

#врачи #срочная служба #кома

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