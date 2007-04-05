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Конкурсы
05.04.2007
5 апреля 2007 г. 0:00
Конкурсы на 05.04.2007 -
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08:58
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
13:45
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
00:00
Все мы родом из детства
00:15
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
00:30
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
00:45
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
01:00
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
01:15
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
00:17
Знать и помнить – наш долг
14:26
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
00:08
Туркестан как образец согласия и единства
00:14
Где зимовать бегемоту?
01:30
Референдум запустил процесс формирования политической нации в Казахстане
00:21
Бюджетный день сурка
01:28
В Смирново – новоселье
00:04
Лето, ах, лето…
01:24
Я тоже хочу быть солдатом…
01:45
В густонаселенном Южном Казахстане не хватает школ, несмотря на их массовое строительство
01:22
Сообщение ЦИК
00:59
Храбрый поступок
6 июня 2022 г. 2:00
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
8 июня 2022 г. 0:00
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
2 июня 2022 г. 11:44
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
6 июня 2022 г. 11:09
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
2 июня 2022 г. 8:12
ООН сменила международное название Турции
2 июня 2022 г. 11:18
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
2 июня 2022 г. 8:35
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
3 июня 2022 г. 14:16
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
2 июня 2022 г. 0:45
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
3 июня 2022 г. 0:15
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
3 июня 2022 г. 3:30
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
2 июня 2022 г. 2:45
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
3 июня 2022 г. 8:54
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
2 июня 2022 г. 2:30
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
7 июня 2022 г. 18:06
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
3 июня 2022 г. 0:45
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
2 июня 2022 г. 0:15
Грани развития Алматы
3 июня 2022 г. 0:30
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
2 июня 2022 г. 3:00
Как формировалась государственная символика Казахстана
2 июня 2022 г. 3:45
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
11 мая 2022 г. 0:15
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
12 мая 2022 г. 12:45
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
11 мая 2022 г. 10:25
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
13 мая 2022 г. 2:59
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
12 мая 2022 г. 8:28
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
17 мая 2022 г. 16:40
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
13 мая 2022 г. 10:21
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
13 мая 2022 г. 2:32
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
16 мая 2022 г. 10:17
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
23 мая 2022 г. 0:00
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
19 мая 2022 г. 20:48
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
23 мая 2022 г. 13:38
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
25 мая 2022 г. 15:29
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
16 мая 2022 г. 12:30
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
20 мая 2022 г. 18:15
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
23 мая 2022 г. 1:45
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
31 мая 2022 г. 8:10
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
30 мая 2022 г. 1:00
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
16 мая 2022 г. 21:50
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
25 мая 2022 г. 1:15
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
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