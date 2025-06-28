Международный Олимпийский комитет (МОК) объявил список из одиннадцати спортсменов, которые будут претендовать на два места в Комиссии спортсменов МОК (Athletes’ Commission) на Олимпийских зимних играх в Милано-Кортине 2026, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Среди них - казахстанская спортсменка, участница трех Олимпийских игр, член комиссии спортсменов НОК Казахстана Жанбота Алдабергенова.

Жанбота Алдабергенова была выдвинута НОК Казахстана совместно с Комиссией спортсменов НОК. Стоит отметить, что в этом году свои кандидатуры на участие в выборах подали сотни спортсменов со всего мира. Однако только 11 из них были утверждены Исполкомом МОК и вошли в официальный список. Включение Жанботы Алдабергеновой в этот перечень - значимое достижение и признание ее профессионализма и авторитета на международной арене.

В список кандидатов вошли 8 мужчин и 3 женщины, представляющие 11 стран и 5 видов спорта.

"Это большая честь - быть в числе кандидатов на такую ответственную роль. Комиссия спортсменов МОК - это голос атлетов на самом высоком уровне принятия решений в олимпийском движении. Я горжусь возможностью представить Казахстан и интересы всех спортсменов мира", - отметила Жанбота Алдабергенова.

Выборы пройдут с 30 января по 18 февраля 2026 года - в период проведения Олимпийских зимних игр. Голосовать смогут все спортсмены-участники Игр, а результаты будут объявлены 19 февраля, за три дня до церемонии закрытия. По итогам голосования два кандидата, представляющие разные виды спорта и набравшие наибольшее количество голосов, будут избраны в Комиссию сроком на восемь лет и выдвинуты на утверждение в качестве членов МОК.

Комиссия спортсменов МОК играет ключевую роль в защите интересов атлетов и их вовлечении в процессы принятия решений в олимпийском движении. Ее члены участвуют в работе большинства других комиссий МОК, а председатель входит в состав Исполнительного совета.