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Конкурсы
05.08.2006
5 августа 2006 г. 0:00
Конкурсы на 05.08.2006 -
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Причины роста цен на продукты по всей планете назвал глава Минсельхоза
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Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
6 июля 2022 г. 11:28
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 июля
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Перепил, убил – в тюрьму
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Рост случаев COVID-19 в Казахстане объяснила глава Минздрава
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Новая разработка поможет противостоять хакерским атакам в Казахстане
6 июля 2022 г. 1:45
Документы передали дух эпохи
5 июля 2022 г. 2:30
Пилотный проект по профилактике преступлений в отношении детей запустили в Казахстане
29 июня 2022 г. 18:53
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
22 июня 2022 г. 10:59
45-градусная жара придет в Казахстан
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Таксист увёз девушку за город в Караганде
13 июня 2022 г. 0:45
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
29 июня 2022 г. 13:12
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
20 июня 2022 г. 0:30
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
18 июня 2022 г. 14:35
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
20 июня 2022 г. 1:00
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
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Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
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Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
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Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
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Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
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Казахстанская правда
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