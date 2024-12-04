100 тысяч тонн успеха

Руководство воздушной гавани южного мегаполиса поставило перед собой задачу по достижению новой цели уже в один миллион тонн обработанных грузов.

Обращаясь к участникам мероприятия по случаю 100-тысячного показателя, президент МАА Гокер Косе подчеркнул, что в качестве географического и коммерческого узла Алматы играет жизненно важную роль в реализации инициатив по развитию Шелкового пути.

– Логистика зависит от доверия и скорости, и мы активно инвестируем в инфраструктуру терминала, автоматизацию технологических процессов и повышение профессионализма сотрудников, чтобы удовлетворить эти потребности, – отметил он.

В планах МАА – реализация в 2025 году ключевых проектов по инте­грации систем автоматизации грузовых перевозок, TAV Airports. Это позволит наполовину сократить время обработки грузов. Проведение модернизации инфраструктуры терминала послужит достижению дальнейшего повышения операционной скорости.

При этом важную роль в бесперебойной и ускоренной обработке грузов играет четкое взаимодействие сотрудников терминала с таможенными органами. В рамках ускорения соответствующих процессов МАА сформированы предложения, направленные на упрощение таможенных процедур.

– В этом направлении важно активное взаимодействие и плодотворное сотрудничество с Havaş, лидером в области наземного обслуживания и грузовых операций, – подчеркнул Гокер Косе. – Повышение профессионализма персонала, переход к автоматизации и модернизации инфраструктуры с последующим упрощением таможенных процедур будут заложены в основу для достижения нашей долгосрочной цели – преобразования Алматинского грузового терминала в объект мощностью в один миллион тонн грузов.