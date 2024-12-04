100 тысяч тонн успеха

Статьи
4
Николай Николаев

На позитиве завершает год Международный аэропорт Алматы: перевалка грузов через его грузовой терминал достигла отметки в 100 тыс. тонн. По этому случаю состоялось торжественное мероприятие.

фото Юрия Беккера

Руководство воздушной гавани южного мегаполиса поставило перед собой задачу по достижению новой цели уже в один миллион тонн обработанных грузов.

Обращаясь к участникам мероприятия по случаю 100-тысячного показателя, президент МАА Гокер Косе подчеркнул, что в качестве географического и коммерческого узла Алматы играет жизненно важную роль в реализации инициатив по развитию Шелкового пути.

– Логистика зависит от доверия и скорости, и мы активно инвестируем в инфраструктуру терминала, автоматизацию технологических процессов и повышение профессионализма сотрудников, чтобы удовлетворить эти потребности, – отметил он.

В планах МАА – реализация в 2025 году ключевых проектов по инте­грации систем автоматизации грузовых перевозок, TAV Airports. Это позволит наполовину сократить время обработки грузов. Проведение модернизации инфраструктуры терминала послужит достижению дальнейшего повышения операционной скорости.

При этом важную роль в бесперебойной и ускоренной обработке грузов играет четкое взаимодействие сотрудников терминала с таможенными органами. В рамках ускорения соответствующих процессов МАА сформированы предложения, направленные на упрощение таможенных процедур.

– В этом направлении важно активное взаимодействие и плодотворное сотрудничество с Havaş, лидером в области наземного обслуживания и грузовых операций, – подчеркнул Гокер Косе. – Повышение профессионализма персонала, переход к автоматизации и модернизации инфраструктуры с последующим упрощением таможенных процедур будут заложены в основу для достижения нашей долгосрочной цели – преобразования Алматинского грузового терминала в объект мощностью в один миллион тонн грузов.

#Алматы #аэропорт #грузоперевозки #груз

Популярное

Все
В столице начали выпускать макароны без глютена
Инвестиции в здоровье людей
Супермаркеты Караганды завышали цены
«Умные» огни современного города
Посредников станет меньше
Тарифы поссорили предпринимателей с монополистами
Коммунальная перезагрузка
Лица старого Уральска
Хендмейд «с душой» стоит дорого, но ценится еще выше
Подведены итоги олимпиады для учащихся сельских школ
От идеи к воплощению
Сказка про люрекс
В поисках Шерлока Холмса
Героический эпос в новом прочтении
Широкий спектр услуг предоставит Молодежный ресурсный центр села Баканас
Тогызкумалак в Латинской Америке
Кузница музыкальных кадров
Танец в «западне»
Здесь оживает история
Наступил студень
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Владимир Путин прилетел в Астану
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Сохраняя беспристрастность и объективность
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
Мы – из Казахстана!
Опреснительный завод начали строить в Мангистау
Ветер перемен на рынке кровельных материалов: Казахстан делает ставку на шифер
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
В Испании снимают фильм о Карлаге
Совместное заявление президентов РК и РФ об углублении партнерства в условиях нового глобального порядка
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана

Читайте также

Информацию о недрах переводят в цифровой формат
Учителя получили навыки туристов
Здесь оживает история
Наступил студень

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]