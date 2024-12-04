100 тысяч тонн успеха Статьи 4 декабря 2024 г. 7:45 4 Николай Николаев На позитиве завершает год Международный аэропорт Алматы: перевалка грузов через его грузовой терминал достигла отметки в 100 тыс. тонн. По этому случаю состоялось торжественное мероприятие. фото Юрия Беккера Руководство воздушной гавани южного мегаполиса поставило перед собой задачу по достижению новой цели уже в один миллион тонн обработанных грузов. Обращаясь к участникам мероприятия по случаю 100-тысячного показателя, президент МАА Гокер Косе подчеркнул, что в качестве географического и коммерческого узла Алматы играет жизненно важную роль в реализации инициатив по развитию Шелкового пути. – Логистика зависит от доверия и скорости, и мы активно инвестируем в инфраструктуру терминала, автоматизацию технологических процессов и повышение профессионализма сотрудников, чтобы удовлетворить эти потребности, – отметил он. В планах МАА – реализация в 2025 году ключевых проектов по интеграции систем автоматизации грузовых перевозок, TAV Airports. Это позволит наполовину сократить время обработки грузов. Проведение модернизации инфраструктуры терминала послужит достижению дальнейшего повышения операционной скорости. При этом важную роль в бесперебойной и ускоренной обработке грузов играет четкое взаимодействие сотрудников терминала с таможенными органами. В рамках ускорения соответствующих процессов МАА сформированы предложения, направленные на упрощение таможенных процедур. – В этом направлении важно активное взаимодействие и плодотворное сотрудничество с Havaş, лидером в области наземного обслуживания и грузовых операций, – подчеркнул Гокер Косе. – Повышение профессионализма персонала, переход к автоматизации и модернизации инфраструктуры с последующим упрощением таможенных процедур будут заложены в основу для достижения нашей долгосрочной цели – преобразования Алматинского грузового терминала в объект мощностью в один миллион тонн грузов. #Алматы #аэропорт #грузоперевозки #груз