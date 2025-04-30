100-тысячного посетителя встретили в павильоне Казахстана на EXPO 2025 в Осаке

Культура
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Венера Баталова
корреспондент

26 апреля Национальный павильон Республики Казахстан на Всемирной выставке EXPO 2025 Osaka приветствовал своего 100-тысячного посетителя. Им стал 37-летний житель города Нара, проектный менеджер японской Ассоциации частных финансовых инициатив Акиба Акихито

Фото: АО «НК «QazExpoCongress»

«Я очень рад тому, что именно я стал 100-тысячным посетителем вашего павильона, для меня это неожиданный сюрприз! Я впечатлен контентным содержанием павильона, а именно историей формирования казахского ханства и тем, как вы сумели сочетать историю и новые технологии. Аппарат «ALEM» — отличный пример того, как Казахстан смотрит в будущее, не забывая о своих корнях. Спасибо организаторам за теплый прием и возможность узнать больше о богатой культуре и истории удивительной страны. Я очень хотел бы съездить в Казахстан и увидеть Туркестан, чтобы лично прочувствовать культуру Казахстана», - сказал Акиба Акихито.

От имени казахстанского павильона и страны 100-тысячного гостя поздравил чрезвычайный и полномочный посол республики Казахстан в Японии Ерлан Баударбек-Кожатаев.

Акиба Акихито вручили сертификат на посещение туристического комплекса Karavansaray Turkistan на двоих и памятные сувениры.

Подсчет количества посетителей ведется японской Ассоциацией по проведению Всемирной выставки EXPO 2025 Osaka с использованием специального оборудования. По словам специалистов ассоциации, несмотря на небольшую площадь казахстанская экспозиция привлекает гостей выставки продуманным контентом и высокотехнологичными экспонатами.

Павильон состоит из 4-х зон, где особое внимание уделено контентному наполнению, а именно истории, культуре, экономическим показателям, экосистеме, туризму, инновации и т.д. Концепция, основанная на символе шанырака, объединяет интерактивные зоны: от 3D-мэппинга, раскрывающего многогранное наследие, до иммерсивного проекционного шоу, где лица посетителей сливаются в единое визуальное полотно. Каждый элемент экспозиции — это диалог с гостем, вовлекающий в исследование потенциала Казахстана в области экологии, туризма, инноваций и устойчивого развития.

Кроме этого, павильон демонстрирует инвестиционный и экономический потенциал страны: представлены ключевые отрасли, природные ресурсы, туристический и инновационный потенциал, достижения в области «зелёной» энергетики и устойчивого развития. Также, представлено новаторское достижение в области трансплантации органов и лечения изолированных органов – инновационное устройство «ALEM» (Astana Life Ex-situ Machine). Разработанное ведущими казахстанскими медицинскими исследователями и инженерами, «ALEM» позволяет сохранять донорские органы более 24 часов, с возможностью проведения необходимых вмешательств и целенаправленного лечения на изолированном органе.

Напомним, в японском городе Осака стартовала Всемирная выставка EXPO 2025. В работе масштабного мероприятия принимают участие 158 стран и 9 международных организаций. Выставка началась 13 апреля и продлится до 13 октября 2025 года. Местом её проведения выбран искусственный остров Юмешима, специально подготовленный для мероприятия такого уровня. Главная тема EXPO — «Создавая общество будущего для нашей жизни», которое раскрывается через три направления: «Спасение жизней», «Расширение прав и возможностей» и «Объединение жизней».

С работой казахстанского павильона можно ознакомиться по этой ссылке.

#выставка #Япония #казахстанский павильон

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