1000 скворечников установят в разных казахстанских регионах

Экоакция направлена на защиту природы и сохранение биоразнообразия

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Природоохранные учреждения Казахстана приступили к реализации экологической акции, запланированной на 2025 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии

В рамках проекта планируется установить 1000 скворечников в разных регионах страны. Эта акция направлена на защиту природы и сохранение биоразнообразия.

Создавая благоприятные условия для птиц, проект способствует укреплению экосистем в лесах и парках.

Кроме того, данная инициатива повышает экологическую культуру и призывает молодое поколение бережно относиться к природе.

Недавно в государственном национальном природном парке «Сайрам-Угам» фотоловушки зафиксировали редких диких животных – туркестанскую рысь, индийского дикобраза, волка и сибирскую косулю.