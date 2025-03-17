1000 скворечников установят в разных казахстанских регионах

Экоакция направлена на защиту природы и сохранение биоразнообразия
Природоохранные учреждения Казахстана приступили к реализации экологической акции, запланированной на 2025 год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии
В рамках проекта планируется установить 1000 скворечников в разных регионах страны. Эта акция направлена на защиту природы и сохранение биоразнообразия.
Создавая благоприятные условия для птиц, проект способствует укреплению экосистем в лесах и парках.
Кроме того, данная инициатива повышает экологическую культуру и призывает молодое поколение бережно относиться к природе.
Недавно в государственном национальном природном парке «Сайрам-Угам» фотоловушки зафиксировали редких диких животных – туркестанскую рысь, индийского дикобраза, волка и сибирскую косулю.