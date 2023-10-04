104-летняя жительница Чикаго прыгнула с парашютом и побила мировой рекорд

104-летняя жительница Чикаго Дороти Хоффнер совершила прыжок с парашютом с целью войти в книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой парашютист, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

Фото: Соцсети

Фрагмент видеозаписи прыжка опубликовал в соцсети X репортер из Чикаго Джейк Шеридан, пишет The Guardian.

«Возраст - это всего лишь число», - передает газета слова Хоффнер, сказанные ею после приземления.

Прыжок был выполнен в тандеме с инструктором с высоты около 4,1 тыс. м., он длился около семи минут.

Предыдущий рекорд Гиннесса принадлежит 103-летней Линнией Ингегард Ларссон из Швеции, однако сейчас компания Skydive Chicago работает над тем, чтобы Хоффнер была признана новым рекордсменом.