11 человек погибли, около 30 пострадали в результате ДТП в Жамбылской области

Сегодня, 20 апреля, около 5 часов утра в Кордайском районе Жамбылской области, на 181 км автодороги Алматы - Ташкент произошло столкновение машины марки "Тойота камри" с двигавшимся в том же направлении грузовым автомобилем, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
«Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, совершил опрокидывание. В результате ДТП на месте погибли 8 человек, 32 были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще трое», - проинформировали в ведомстве.
На место происшествия выехали первый заместитель акима области Б.Орынбеков, прокурор области Ж.Кусаинов, начальники областных департаментов полиции, по чрезвычайным ситуациям и управления по делам обороны.
По данным пресс-службы, в аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники оперативно-спасательных служб, медицины катастроф и полиции области, а также вертолетная техника «Казавиаспас» КЧС МВД. Кроме того, для оказания помощи пострадавшим от Министерства обороны РК были выделены военнослужащие и спецтехника. В военный госпиталь было доставлено 8 пострадавших.
Для оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП на место прибыли начальник управления здравоохранения области М. Жуманкулов с тремя опытными хирургами.
Акиматом области организована работа оперативного штаба, в департаменте по чрезвычайным ситуациям области созданы «горячие» линии с дежурством психологов +7(7262) 513575 и +7(7262)514167.
Начато досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия по ст. 345 ч.4 УК РК. По поручению министра внутренних дел создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и департамента полиции области.
«Вина водителей автотранспортных средств будет установлена в ходе расследования с учетом заключения судебных экспертиз. Для родственников потерпевших в ДТП в Кордайском районе работают «горячие линии»», - добавили в МВД.