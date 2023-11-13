11-летний казахстанец признан лучшим баянистом мира

Конкурс "Трофей мира" – один из престижных среди баянистов в мире. Он проводится ежегодно в разных странах уже больше 70 лет

Фото: volga.news

11-летний казахстанец Радмир Хайбуллин занял первое место на международном онлайн-конкурсе "Трофей мира", который проходил во Франции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Конкурс "Трофей мира" – один из престижных среди баянистов в мире. Он проводится ежегодно в разных странах уже больше 70 лет.

По словам Радмира, конкуренция на конкурсе была высокая, но сложнее всего для виртуоза стало дистанционное участие.

"Конкурс был во Франции. Мы записывали видео, я играл три произведения: Иоганн Себастьян Бах – "Фуга де мажор", Марк Фрадкин – "Песня о любви" и Юрий Гаврилов – "Скорый поезд". Сложно записываться. Потому что сыграл один раз и чуть-чуть неправильно. А хочется еще и еще лучше. Вот так происходит. С мамой смотрели. Я не ожидал, что будет первое место", - говорит победитель конкурса Радмир Хайбуллин.

Теперь мальчик вместе со своим учителем готовится к республиканскому конкурсу "Астана Мерей". А в декабре они будут защищать честь Казахстана на международном конкурсе в Барнауле.