11-летний сын угнал автомобиль отца в Шахтинске

Происшествия
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Фото: Polisia.kz
11-летний подросток прокатился на автомобиле отца в городе Шахтинске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.    

16 октября в отдел полиции Шахтинска Карагандинской области поступило заявление 38-летнего жителя города. Мужчина сообщил, что неизвестный со двора частного дома похитил автомобиль.

Сумма ущерба составила 800 тысяч тенге. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по горячим следам задержали похищенный автомобиль на одной из улиц города. За рулем машины оказался 11-летний подросток. Выяснилось, это был сын потерпевшего. Отцовское авто он взял, чтобы просто покататься.

Производство по делу прекратили в связи с отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.

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