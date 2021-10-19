11-летний сын угнал автомобиль отца в Шахтинске

11-летний подросток прокатился на автомобиле отца в городе Шахтинске, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.
16 октября в отдел полиции Шахтинска Карагандинской области поступило заявление 38-летнего жителя города. Мужчина сообщил, что неизвестный со двора частного дома похитил автомобиль.
Сумма ущерба составила 800 тысяч тенге. По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по горячим следам задержали похищенный автомобиль на одной из улиц города. За рулем машины оказался 11-летний подросток. Выяснилось, это был сын потерпевшего. Отцовское авто он взял, чтобы просто покататься.
Производство по делу прекратили в связи с отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.