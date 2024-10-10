Ярмарки будут проходить каждые выходные до 27 октября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 900 тонн продукции привезут аграрии четырех областей на ярмарку в Астане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

В эти выходные, 12-13 октября, в Астане пройдет сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областей, передает официальный сайт акимата столицы.

Аграрии четырех регионов привезут в Астану более 900 тонн сельскохозяйственной продукции. В списке реализуемых товаров: мясо, овощи и фрукты, молочные продукты, растительное масло, мёд, рыба, колбасные изделия, сахар, а также различные кондитерские изделия.

Жители и гости столицы смогут не только приобрести продукцию напрямую от фермеров, но и насладиться концертной программой с участием артистов из участвующих областей. Ярмарка будет открыта для всех с 9:00 до 18:00.

Отметим, что в этом году ярмарка проходит напротив ипподрома «Казанат» по адресу шоссе Каркаралы. Для удобства жителей и гостей столицы в период проведения ярмарок будут обеспечены автобусные маршруты № 18, 37, 303 и 323.

Ярмарки будут проходить каждые выходные до 27 октября.