12 онлайн-казино накрыли в Алматинской области

Киберугрозы
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Прокуратура Алматинской области пресекла деятельность 12 интернет-казино, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram надзорного органа.

Фото: pixabay.com

Это интернет-казино istory, legzo.casino, izzicasino, roxcasino, jet.casino, sol100.casino, fresh.casino, marvelousplay, superboss, caadrs, go24-cllub, kaea, которые были доступны на всей территории Казахстана.

Несмотря на запрет электронных и интернет-казино в Казахстане, эти сайты незаконно проводили азартные игры.

«Аналогичным способом приняты меры к блокировке других незаконных интернет-сайтов, в частности занимающихся незаконной рекламой и пропагандой наркотических средств, порнографических материалов, изготовлением поддельных чеков платежных систем, пропагандой суицидов и объявлений об устройстве на работу наркокурьерами», – дополнили в прокуратуре.

В Алматинской области проходит надзорное-профилактическое мероприятие «Киберпатруль», направленное на пресечение правонарушений в Интернете.

При обнаружении противоправных ссылок казахстанцы могут обращаться по телефонам: 8-778-200-20-43; Whatsapp, Telegram: 8-708-505-50-22.

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