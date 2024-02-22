Карагандинца задержали за взлом госинформсистемы

Происшествия, Киберугрозы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

У него изъяли телекоммуникационную и компьютеную технику

Фото: пресс-служба КНБ РК

Комитет национальной безопасности сообщил о задержании жителя Караганды по подозрению в киберпреступлениях в сфере оказания государственных электронных услуг, передает Kazpravda.kz.

—  В ходе обыска у него изъяты 24 сотовых телефона, 4 системных блока, 4 флеш-карты, 9 ноутбуков, планшет. Предварительно сумма ущерба составляет более 49 млн тенге. Проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 3 уголовной статьи "Нарушение работы информационной системы или сетей телекоммуникаций, — рассказали в комитете. 

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в ведомстве. 

Ранее хакера из Актау осудили за взлом государственных баз данных.

#КНБ #задержание #госуслуги #взлом #киберпреступление

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