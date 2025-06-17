В Северо-Казахстанской области состоялась научно-практическая конференция, посвящённая 125-летию со дня рождения великого сына казахского народа, писателя, общественного деятеля и классика национальной литературы Сабита Муканова, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат СКО

В мероприятии приняли участие советник Президента Малик Отарбаев, аким области Гауез Нурмухамбетов, дочь писателя Жанна Муканова, видные литературоведы, представители научной и творческой интеллигенции.

От имени Главы государства Малик Отарбаев поздравил участников конференции, подчеркнув, что:

— Литература и искусство слова — это наше достояние, отражающее духовный код народа. Особенно важно сохранять это наследие в эпоху перемен, чтобы молодежь осознавала суть национального бытия через произведения отечественных авторов.

Участники встречи подробно обсудили духовное и творческое наследие Сабита Муканова. Прозвучали содержательные доклады о его вкладе в развитие казахской литературы и национальной идентичности. В рамках юбилейных мероприятий состоялось возложение цветов к памятнику писателя и премьера спектакля «Мөлдір махаббат» в Казахском театре имени Сабита Муканова — постановка по одноимённому произведению, полному лиризма и нравственной глубины.

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов отметил:

— Сабит Муканов — фигура поистине масштабная, оказавшая огромное влияние на формирование казахской национальной идентичности. Его произведения, пронизанные духом времени, передают путь народа через драматические испытания к обновлению и прогрессу.

Имя Сабита Муканова по праву вписано золотыми буквами в историю казахской литературы. Его книги переведены на 46 языков, инсценируются в театрах, экранизируются, изучаются в школах и вузах. Через его творчество звучит голос целой эпохи — эпохи, в которой жил, чувствовал и творил народ Казахстана.

Это юбилейное событие стало ярким выражением благодарности и глубокого уважения к человеку, оставившему неизгладимый след в культурной памяти нации.