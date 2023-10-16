13 школ построили на деньги коррупционеров в Казахстане

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В Казахстане к началу 2023-2024 учебного года за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования введены в эксплуатацию 13 школ на 24 566 ученических мест. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным ведомства, основная доля приходится на Алматинскую область – 6 объектов образования, город Астану – 3, Кызылординскую область – 2, в Западно-Казахстанской и Жамбылской областях – по одной школе.

«Для искоренения трехсменных, аварийных школ, дефицита ученических мест сформирован Фонд поддержки инфраструктуры образования, который осуществляет деятельность за счет средств, изъятых у коррупционеров. Отбор ведется по 11 приоритетам, в первую очередь, на завершение строительства ранее начатых школ. На сегодня из фонда профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест. Средства поступили на счета местных исполнительных органов», – отметила пресс-секретарь ведомства Мереке Нурмуханова.

По информации министерства, с начала учебного года в стране открылись 39 новых школ на 55 тысяч ученических мест.

«Всего в 2023-2024 учебном году планируется ввести в эксплуатацию 154 школы на 132 тысячи ученических мест. Это решит проблему 12 аварийных и 29 трехсменных школ. Помимо этого, начата реализация национального проекта «Комфортная школа», в рамках которого планируется строительство 369 школ на 740 тысяч ученических мест», – добавили в Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что изъятые у коррупционеров деньги пошли на строительство 62 школ в Казахстане.