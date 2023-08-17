Изъятые у коррупционеров деньги направили на строительство 62 школ в Казахстане

В Фонд поддержки инфраструктуры образования поступило 151,6 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Правительства Казахстана.

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«На сегодняшний день благодаря фонду, пополняемому средствами, изъятыми у коррупционеров, профинансировано строительство 62 школ на 76 тысяч ученических мест (2 смены) в ряде регионов Казахстана, а также городах Астане, Алматы и Шымкенте.

В целом с момента образования в декабре прошлого года в фонд поступило уже 151,6 млрд тенге», – проинформировали в пресс-службе Правительства РК.

Деятельность фонда направлена на устранение трехсменного обучения, проблем аварийных учреждений образования и нехватки ученических мест в целом за счет строительства и реконструкции школ, пристроек и интернатов.