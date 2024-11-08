13,5 млрд кубометров воды направили в озеро Балхаш с начала года

Водное хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

13,5 миллиардов кубометров воды направили в озеро Балхаш с начала года через реку Или из Капшагайского водохранилища, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В результате средний уровень воды в озере достиг 341,60 м по Балтийской системе. Около 70% воды в озере Балхаш формируется за счет трансграничной реки Или. В этом году средний водный сток на гидропосту Добын на границе с Китаем составил 384 кубометра в секунду, что на 17% больше показателя прошлого года.

В ведомстве отметили, что разрабатывают проект межправительственного соглашения по распределению трансграничных рек между Казахстаном и Китаем. Основная цель соглашения — обеспечить поступление объема воды, который позволит поддерживать озеро Балхаш на оптимальном уровне.

«Мы провели 28 заседаний по трансграничным рекам с Китаем, Россией и странами Центральной Азии. По итогам переговоров в этом году в Капшагайском водохранилище впервые за последние 10 лет собрали более 18 млрд кубических метров воды и наполнили на 100%», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

 

#вода #Балхаш #водные ресурсы

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