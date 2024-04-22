137-е заседание казахстанско-российской демаркационной комиссии прошло в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы состоялось сто тридцать седьмое заседание Совместной казахстанско-российской демаркационной комиссии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

Комиссия продолжила работу по подготовке и утверждению проектов итоговых документов демаркации.

"Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с обозначением отдельных участков линии государственной границы на ее различных участках", - сообщили в МИДе.

Следующее заседание комиссии состоится в мае 2024 года на территории Российской Федерации, добавили во внешнеполитическом ведомстве.