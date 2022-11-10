Фото: polisia.kz
Происшествия

14-летний водитель погиб в Атырауской области

14-летний водитель погиб в Атырауской области – Министерство внутренних дел Казахстана выступило с предостережениям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

«Безопасность детей на дорогах всегда находится под пристальным вниманием полиции. Несмотря на разъяснения, мы продолжаем сталкиваться с дорожно-транспортными происшествиями, где дети являются причиной аварии. К сожалению, попустительский тип современного родительского воспитания предоставляет детям много свободы, которая может обернуться трагедией. Родители возлагают на детей большую ответственность, чем они могут вынести, и переоценивают способность детей учиться методом «проб и ошибок», – говорит старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

Она отметила, что нередко родители дают ключи от автомашин своим детям, не думая о безопасности. Эти факты ставят под угрозу жизнь самих несовершеннолетних и других участников дорожного движения.

По сведениям Борановой, с начала года в Казахстане произошло свыше 70 ДТП, где подросток был за рулем, больше 10 человек погибли и более 90 были ранены.

Так, вчера в Атырауской области на дороге возле села Жасталап несовершеннолетний водитель автомашины Toyota, не справившись с управлением, так как ему всего 14 лет, опрокинулся. В результате мальчик погиб, а его 4 пассажиров-подростков госпитализированы.

«В этой связи МВД предупреждает об ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления (часть 5 статьи 612 КоАП РК). Кроме того, родителям рекомендуется прямо сегодня, не откладывая на потом, обсудить со своими детьми основные правила безопасности на дорогах. Эти советы при их периодическом напоминании отложатся в памяти ребенка и позволят минимизировать риски опасных ситуаций», – акцентировала представитель КАП.

 

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