14 млн деревьев посадят в этом году в Акмолинской области

Таза Казахстан
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Сегодня в Кокшетау прошла масштабная акция по посадке деревьев в рамках национальной экологической программы «Таза Қазақстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Фото: акимат Акмолинской области

Более 200 человек — студентов, волонтеров, блогеров и активистов — с удовольствием сажали молодые деревца в парке «Байтерек», украшая таким образом любимый город. Молодые люди высадили десятки деревьев, запустили флешмоб #ЖасылChallenge.

Среди участников акции был и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Глава региона отметил, что в текущем году в области планируется высадить порядка 14 миллионов деревьев. На сегодня уже посажено 2,3 миллиона деревьев. Подобные акции не должны быть разовыми мероприятиями: за деревцами будет постоянный уход. Для этого задействуют поливную технику, которую приобретают за счет бюджетных средств и средств инвесторов.

В регионе развивается и сеть питомников — саженцы местных пород деревьев, таких как сосна, ель и яблоня, становятся экологическим ресурсом для всей страны. В планах — создание новых питомников, под которые уже выделено 64 тысячи гектаров земли.

В тот же день в парке «Байтерек» торжественно открыли новое здание, в котором разместится команда областного Молодежного ресурсного центра. Центр станет хорошей площадкой для реализации социальных и экологических инициатив молодежи региона.

Почетной гостьей мероприятия стала председатель общественного фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева. По ее словам, фонд реализовал в Акмолинской области проектов на сумму свыше 10 миллиардов тенге. В 2025 году планируется реализация новых инициатив, ориентированных в первую очередь на поддержку сельской молодежи. В рамках деятельности фонда реализуется 104 проекта, 80% из которых адресованы молодому поколению.

В завершение была представлена инициатива TikTok House — проект для молодых контент-мейкеров, направленный на продвижение идей экологии, волонтерства и активной гражданской позиции через социальные сети.  

#акимат #Акмолинская область #Таза Казахстан

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