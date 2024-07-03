1400 мумий обнаружили в древнем городе

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В древнем городе в Египте нашли гробницы возрастом 2,5 тысячи лет, полные мумий. Об этом пишет Daily Mail.

В городе Асуан археологи открыли еще 36 гробниц, в которых находится около 1400 мумий. Останки датируются периодом между 600 годом до нашей эры и 200-300 годами нашей эры. Археолог из Миланского университета Патриция Пьячентини рассказала, что территория, на которой расположены гробницы, простирается на 82 километра.

Многие обнаруженные мумии принадлежат людям, которые при жизни страдали от инфекций. Ученым также удалось выяснить, что среди древних египтян были распространены заболевания костей и туберкулез, а дети страдали анемией с симптомами недоедания. Как заявляет Айман Ашмави из Верховного совета древностей, около 30-40 процентов мумий принадлежат новорожденным и подросткам.

Благодаря новым находкам ученые определили, что расположение останков в гробницах зависело от социального статуса человека. Мумии представителей элиты были найдены на холме, а среднего класса — на более низких уровнях.

Пьячентини подчеркнула, что мумии на время заберут для изучения, а в самих гробницах уберутся.

«Мы узнаем их историю, а затем положим обратно и закроем гробницы. Для меня это было важно с самого начала», — добавила она.

Первая гробница в Асуане была найдена в 2019 году. В ней были четыре мумии. Новые исследования показали, что они являлись семьей. Асуан был основан более 4,5 тысячи лет назад и стал важной торговой и военной точкой. Здесь же находилась каменоломня, на которой добывали гранит для многих древнеегипетских построек.

Ранее сообщалось, что на греческом острове Крит случайно нашли древний лабиринт, который напоминает лабиринт Минотавра из мифов. Он, вероятнее всего, использовался в религиозных и церемониальных целях, поскольку внутри нашли много костей животных.