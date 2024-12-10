15 должностных лиц оштрафовали за нарушения прав детей – Минпросвещения

Образование
146
Гульмира Кунапия
корреспондент

Еще 65 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала этого года Комитет по охране прав детей Минпросвещения провел проверки в 242 организациях образования, включая 108 – с выездом на места и 13 внеплановых проверок на основании жалоб и обращений жителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

С 2024 года вступили в силу новые статьи 52-1 и 52-2 Закона РК «О правах ребенка», которые устанавливают новый порядок и требования к проведению госконтроля в отношении организаций образования и органов управления в областях и городах республиканского значения. Эта работа направлена на выявление фактов нарушений в сфере защиты прав детей.

Проверки проведены в 25 отделах образования и восьми управлениях образования регионов. В результате проверок на 15 должностных лиц наложены административные штрафы по решению суда, а 65 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Министерство выявило нарушения со стороны местных исполнительных органов в области защиты прав детей, в том числе несоответствие школьного меню установленным нормам питания, отсутствие эффективных мер воздействия на детей, систематически пропускающих занятия, несоблюдение правил оказания соцпомощи отдельным категориям учащихся и др. Эти проблемы требуют внимания и активных действий со стороны местных властей и организаций образования», – подчеркнула председатель комитета Насымжан Оспанова.

По итогам проверок Комитетом по охране прав детей направлены 121 рекомендация и 151 предписание об устранении нарушений. Также на постоянной основе реализуется анализ исполнения рекомендаций, в ходе которого выявлено некачественное исполнение указанных рекомендаций в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях.

Напомним, в соответствии с законом об образовании, детсады, школы, организации дополнительного образования находятся в ведении местных исполнительных органов. Также назначение руководителей указанных организаций осуществляется управлениями образования, находящихся в структуре акиматов.

Напомним, 10 декабря отмечается Всемирный день прав человека.

 

#регионы #нарушения #защита #права детей

Популярное

Все
Прорыв в дорожной сфере
Основа справедливого общества
Главная цель – заинтересовать ученика
Умножим конские табуны – будем на коне
Есть ли у женщины выбор?
Что наша жизнь? Еда!
От промышленности до туризма
Не смогли оспорить приговор
Этический рефлекс в борьбе за чистоту
В столице почтили память гвардейцев-панфиловцев
Наживались на ремонте
В Семее возрождена детская железная дорога
Что такое современное учебное заведение?
Шкурный вопрос
До параметров авеню или автобана
Признаков криминала нет
Следующий соперник Шавката – Белал Мухаммад
В награду – поездка на Туманный Альбион
Открылся Дом шахмат
Встречи пройдут в Тиране и Алматы
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Лица старого Уральска
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Деликатесы по скромной цене
Предки Чингисхана из рода мугул
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Производство шоколада может прекратиться
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
В Приаралье строят солнечную и ветряную электростанции
Пример мужества, стойкости и долга
Где купить соғым в Астане
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Коммунальная перезагрузка
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Запасы 800 тысяч тонн редкоземельных металлов обнаружили в Казахстане
80 лет Казахской национальной консерватории им. Курмангазы
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты

Читайте также

Президент подарил автобус хромтауской школе
Сколько дней отдохнут казахстанские школьники на зимних кан…
Что такое современное учебное заведение?
Главная цель – заинтересовать ученика

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]