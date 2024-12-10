15 должностных лиц оштрафовали за нарушения прав детей – Минпросвещения

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С начала этого года Комитет по охране прав детей Минпросвещения провел проверки в 242 организациях образования, включая 108 – с выездом на места и 13 внеплановых проверок на основании жалоб и обращений жителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

С 2024 года вступили в силу новые статьи 52-1 и 52-2 Закона РК «О правах ребенка», которые устанавливают новый порядок и требования к проведению госконтроля в отношении организаций образования и органов управления в областях и городах республиканского значения. Эта работа направлена на выявление фактов нарушений в сфере защиты прав детей.

Проверки проведены в 25 отделах образования и восьми управлениях образования регионов. В результате проверок на 15 должностных лиц наложены административные штрафы по решению суда, а 65 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

«Министерство выявило нарушения со стороны местных исполнительных органов в области защиты прав детей, в том числе несоответствие школьного меню установленным нормам питания, отсутствие эффективных мер воздействия на детей, систематически пропускающих занятия, несоблюдение правил оказания соцпомощи отдельным категориям учащихся и др. Эти проблемы требуют внимания и активных действий со стороны местных властей и организаций образования», – подчеркнула председатель комитета Насымжан Оспанова.

По итогам проверок Комитетом по охране прав детей направлены 121 рекомендация и 151 предписание об устранении нарушений. Также на постоянной основе реализуется анализ исполнения рекомендаций, в ходе которого выявлено некачественное исполнение указанных рекомендаций в Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях.

Напомним, в соответствии с законом об образовании, детсады, школы, организации дополнительного образования находятся в ведении местных исполнительных органов. Также назначение руководителей указанных организаций осуществляется управлениями образования, находящихся в структуре акиматов.

Напомним, 10 декабря отмечается Всемирный день прав человека.